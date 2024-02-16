Россия в Авдеевке выставила против 3 ОШБр 15 тысяч военных: какие бригады бросили оккупанты

Российские оккупанты бросили против нашей Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке не менее 15 тысяч своих солдат. В частности, враг сосредоточил там не менее 7 бригад.

Военные Третьей штурмовой сообщили, что нанесли критические поражения 74 и 114 отдельным мотострелковым бригадам вооруженных сил России. Так, украинские бойцы фактически "стерли" их.

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Какова ситуация в Авдеевке

Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника. Весомые потери сейчас несет и 30-я отдельная мотострелковая бригада вооруженных сил России. Идут бои против 35 и 55 отдельной мотострелковой бригады 41 армии, и против 21 и 15 отдельной мотострелковой бригады 2 армии,

– заявили в Третьей штурмовой.

Военные также уточнили, что по их данным враг сконцентрировал на этом участке фронта силы:

35, 55 и 74 отдельных мотострелковых бригад из состава 41 общевойсковой армии;

15, 21 и 30 отдельных мотострелковых бригад из состава 2 общевойсковой армии;

114 отдельной мотострелковой бригады, что является бывшим 11 отдельным мотострелковым полком так называемой квазиреспублики на Донбассе.

Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ, осуществляющий ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии,

– рассказали военные.

Они также добавили, что в Авдеевке Донецкой области:

россияне несут непропорциональные потери;

ситуация в городе чрезвычайно тяжелая.

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Последние новости из Авдеевки

Россияне начали штурмовать Авдеевку в октябре 2023 года. С тех пор оккупанты бросают на этот участок много людей и техники.

Кроме того, начальник службы по связям с общественностью 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач рассказывал, что у оккупантов есть преимущество в авиации. То есть ВСУ никак не могут повлиять авианалеты врагов, на бомбежку города и украинских позиций. Ведь у оккупантов огромное количество личного состава, с которым они не считаются, и экспериментируют различными группами, используя бронетехнику.

Иван Секач 13 февраля 2024 года рассказал, что их бригада не имеет достаточных возможностей, чтобы удерживать город. Поэтому они вывели некоторые подразделения для отдыха и ротации. На их место пришло мощное подкрепление.

Как оказалось впоследствии, говорится о Третьей штурмовой бригаде. Командир 3 ОШБр Андрей Билецкий рассказывал, что они вынуждены воевать на 360 градусов против новых, и новых бригад, которые заводит Россия.

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