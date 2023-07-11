Россия в ближайшее время может обстрелять железнодорожный вокзал в Херсоне

Российские военные 11 июля могут обстрелять железнодорожный вокзал в Херсоне. Местные власти предупредили, что обстрелы могут произойти в ближайшее время.

Глава Херсонской ОВА написал, что в ближайшие часы вероятен российский обстрел железнодорожного вокзала. Он призвал людей не выходить на улицу без надобности.

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Отметим, что Прокудин также 11 июля сообщил, что российская армия ударила из "Градов" по Софиевке Станиславской общины. В результате обстрела пострадали мирные люди.

По предварительной информации, погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.

Россияне уже обстреливали вокзал в Херсоне

Российские военные неоднократно обстреливали гражданские объекты в Херсоне, включая вокзал. 3 мая 2023 года российские захватчики при обстреле Херсона попали в железнодорожный вокзал.

В результате обстрела один человек погиб, еще трое – ранены. Среди раненых был проводник.

Обстрел Херсона и области 3 мая был одним из самых кровавых. Жертвами атаки стали более 20 человек, еще около 50 получили ранения. Все жертвы и пострадавшие гражданские.

Впоследствии стало известно, что российские террористы попали в пассажирский вагон. На момент обстрела посадку не начали, поэтому пассажиры находились в безопасном укрытии. В конце концов, поезд, который россияне обстреляли в Херсоне, прибыл во Львов с небольшим опозданием.

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