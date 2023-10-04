Российские суда в Черном море не заплывают дальше мыса Тарханкут, – Гуменюк

Оккупанты уже почти не курсируют в направлении территориального моря Украины. Россияне только время от времени появляются у берегов временно оккупированного Крыма.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что враги продолжают терроризировать тактической авиацией. По ее словам, это единственный способ для оккупантов обозначать свое господство, пишет 24 Канал.

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В частности, враги продолжают системно бомбить направление острова Змеиный. Представительница пояснила, что там сосредоточены морские транспортные пути. Такими поступками россияне хотят дискредитировать Украину как морское государство, способное обеспечивать Силами обороны гуманитарный коридор для навигации морских судов.

Российские суда в Черном море не заплывают дальше мыса Тарханкут

Наталья Гуменюк рассказала, что еще буквально в начале полномасштабного вторжения России в Украину корабли врага заходили даже в территориальное море Украины и приближались к побережью Одесской области на расстояние артиллерийского обстрела, осуществляемого по рекреационной зоне самой Одессы.

Но уже после поражения "Москвы" Украина отбросила оккупантов на 100 морских миль – это ориентировочно 180 – 200 километров. Именно с тех пор враги:

уже не приближались к расстоянию артиллерийского обстрела;

только проводили коварные ракетные удары с пусковых рубежей, которые тоже расположены в направлении восточного побережья Крыма и ближе к Новороссийска. Даже пытались атаковать Украину из бухты Новороссийска.

В настоящее время корабли и катера черноморского флота России фактически не курсируют в направлении территориального моря Украины. Время от времени появляются у побережья Крыма, но ближе, чем за мыс Тарханкут, они не решаются выходить,

– заявила Наталья Гуменюк.

Как враг пытается демонстрировать превосходство в Черном море

Наталья Гуменюк объяснила, что Россия пытается демонстрировать превосходство в Черном море тактической авиацией. Так, только за минувшие сутки управляемыми авиабомбами дважды атаковали направление острова Змеиный.

В последние дни мы наблюдаем, что это стало традицией. Они до трех авиабомб направляют в направлении острова Змеиный для того, чтобы продемонстрировать, что они якобы властвуют в отношении гражданского судоходства и пытаются диктовать свои условия,

– объяснила руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг".

По ее словам, действительно гуманитарный коридор, который предложили и обеспечивают Силы обороны Украины, работает. Более того, судоходцы доверяют ВСУ.

Британия заявила, что Черноморский флот России потерпел функциональное поражение в Черном море

Младший министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи во время выступления на Варшавском форуме безопасности заявил, что украинские силы фактически нанесли функционального поражения российскому флоту в Черном море. Также он заявил, что прогресс Украины медленный, однако нельзя сказать, что его нет.

Можно указывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите, что Украина сделала сейчас в Черном море. Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота,

– сказал Джеймс Гиппи.

Перед этим британская разведка объяснила, что россияне уже начали использоваться в Черном море морское воздушное патрулирование. Для этого в основном привлекают самолет-амфибия Бе-12 "Чайка", разработанный в 1950-х годах, выпускаемый из баз в оккупированном Крыму.