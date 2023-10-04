Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що вороги продовжують тероризувати тактичною авіацією. За її словами, це єдиний спосіб для окупантів позначати своє панування, пише 24 Канал.

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Зокрема, вороги продовжують системно бомбити напрямок острова Зміїний. Речниця пояснила, що там зосереджені морські транспортні шляхи. Такими вчинками росіяни хочуть дискредитувати Україну як морську державу, яка здатна забезпечувати Силами оборони гуманітарний коридор для навігації морських суден.

Російські судна у Чорному морі не запливають далі мису Тарханкут

Наталія Гуменюк розповіла, що ще буквально на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кораблі ворога заходили навіть у територіальне море України та наближалися до узбережжя Одеської області на відстань артилерійського обстрілу, який здійснювали по рекреаційній зоні самої Одеси.

Та вже після поразки "Москви" Україна відкинула окупантів на 100 морських миль – це орієнтовно 180 – 200 кілометрів. Саме з того часу вороги:

вже не наближались на відстань артилерійського обстрілу;

тільки проводили підступні ракетні удари з пускових рубежів, які теж розташовані в напрямку східного узбережжя Криму та ближче до Новоросійська. Навіть намагались атакувати Україну з самої бухти Новоросійська.

Зараз кораблі та катери чорноморського флоту Росії фактично не курсують в напрямку територіального моря України. Час від часу з'являються біля узбережжя Криму, але ближче, ніж за мис Тарханкут, вони не наважуються виходити,

– заявила Наталія Гуменюк.

Як ворог намагається демонструвати перевагу в Чорному морі

Наталія Гуменюк пояснила, що Росія намагається демонструвати перевагу в Чорному морі тактичною авіацією. Так, тільки за минулу добу керованими авіабомбами двічі атакували напрямок острова Зміїний.

Останніми днями ми спостерігаємо, що це стало традицією. Вони до трьох авіабомб спрямовують у напрямку острова Зміїний для того, щоб продемонструвати, що вони нібито панують щодо цивільного судноплавства і намагаються диктувати свої умови,

– пояснила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

За її словами, насправді гуманітарний коридор, який запропонували та забезпечують Сили оборони України, працює. Ба більше, судноплавці довіряють ЗСУ.

Британія заявила, що Чорноморський флот Росії зазнав функціональної поразки у Чорному морі

Молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі під час виступу на Варшавському безпековому форумі заявив, що українські сили фактично завдали функціональної поразки російському флоту у Чорному морі. Також він заявив, що прогрес України повільний, проте не можна сказати, що його немає.

Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі. Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту,

– сказав Джеймс Гіппі.

Перед цим британська розвідка пояснила, що росіяни вже почали використовувати в Чорному морі морське повітряне патрулювання. Для цього в основному залучають літак-амфібія Бе-12 "Чайка", розроблений у 1950-х роках, який випускають з баз в окупованому Криму.