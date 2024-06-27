В мае Россия ежедневно теряла более 1000 солдат убитыми и ранеными, – NYT

Россия продолжает нести колоссальные потери в Украине. В частности, западные журналисты пишут, что в мае враг в среднем терял тысячу солдат ежедневно.

Потери России в мае существенно выросли. Это связано с повторным наступлением на севере Харьковской области.

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Россия использует "мясные штурмы"

Оценки, которыми пользуются журналисты NYT, свидетельствуют, что ежедневные потери России в Украине в мае составляли в среднем более тысячи военных. В то же время ежемесячно российская армия призывает 25-30 тысяч солдат. Это примерно столько же, сколько теряет.

Тактика "мясных штурмов", с одной стороны, позволила России воплотить одну из целей Владимира Путина. Речь идет о создании буферной зоны вдоль границы, чтобы усложнить украинцам нанесение ударов вглубь страны.

В то же время новобранцы, которыми Россию пополняет потери, плохо подготовлены. Это ограничивает способность Москвы формировать более боеспособные подразделения, что приводит к увеличению потерь. Оценки журналистов основываются на спутниковых снимках, официальных сообщениях России и Украины, а также на постах в соцсетях.

Источники издания в западной разведке считают, что России не придется проводить еще одну подобную мобилизацию или призыв в этом году, поскольку она сможет пополнять потери за счет осужденных и российских наемников из Африки.

В то же время Украина активно строит укрепления и расширяет минные поля, чтобы замедлить российское наступление, а значит, находится в более выигрышной позиции.

Ранее западные журналисты объяснили, что Киев прибегает к стратегии "гнуться, но не ломаться". Ведь Украина стремится выиграть время, пока не получит больше западного вооружения и боеприпасов на фронте.