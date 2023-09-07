Россия в очередной раз атакует Юг "Шахедами": в Одесской области раздаются взрывы
Россия запустила ночью иранские дроны-камикадзе в сторону Одесской области. Жители Юга слышали звуки взрывов.
В ночь с 6 на 7 сентября страна-агрессорка снова атаковала Одесщину дронами. Оккупанты выпустили ударные беспилотники из Черного моря.
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Подробности ночной атаки России
Местные паблики сообщили о взрывах в районе Измаила и Килии. Предварительно, иранские "Шахеды" снова двигались в сторону портов на Дунае. По предварительной информации от местных телеграм-каналов, вражеские дроны находились у побережья в районе Сергеевки.
Воздушные силы предупредили о движении вражеских БПЛА в сторону Рени, Килии, Измаила и призвали украинцев позаботиться о своей безопасности. Также в ВС предупредили о возможной опасности и в Белгород-Днестровском районе.
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в своем блоге сообщил о работе ПВО и других подразделений в Измаильском районе. Он призвал жителей находиться в укрытиях и не снимать работу наших защитников.
Позже Воздушные силы заявили, что связанная с "Шахедами" угроза сохраняется в областях, где все еще объявлена воздушная тревога. По состоянию на 2:40 ночи 7 сентября это Николаевщина, Одесщина и Херсонщина.
Росія продовжує тероризувати Україну "Шахедами"
Нещодавно вранці 6 вересня окупанти атакували нашу державу ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Це сталося після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган їздив до Владіміра Путіна.
Раніше у ніч на 4 вересня російські дрони атакували порт Рені. Наші захисники збили 22 БпЛА, однак, на жаль, є і влучання. Росіяни поцілили в портову інфраструктуру. Внаслідок цього 2 людини отримали поранення.
Під час цієї атаки уламки російських дронів впали в Румунії, яка є членом НАТО. Бухарест спочатку спростовував цю інформацію. Однак пізніше румунський міністр оборони Анхель Тілвар визнав падіння частин БпЛА Росії на території його країни.
Россия продолжает терроризировать Украину "Шахедами"
- Недавно утром 6 сентября оккупанты атаковали наше государство ударными беспилотниками и крылатыми ракетами. Это произошло после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган ездил к Владимиру Путину.
- Ранее в ночь на 4 сентября российские дроны атаковали порт Рени. Наши защитники сбили 22 БПЛА, однако, к сожалению, есть и попадание. Россияне попали в портовую инфраструктуру. В результате этого 2 человека получили ранения.
- Во время этой атаки обломки российских дронов упали в Румынии, которая является членом НАТО. Бухарест поначалу опровергал эту информацию. Однако позже румынский министр обороны Анхель Тилвар признал падение частей БПЛА России на территории его страны.