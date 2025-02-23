Россия в очередной раз атакует Украину беспилотниками: для каких областей угроза

Россия продолжает атаковать украинские территории и терроризирует мирных жителей. Вечером 23 февраля страна-агрессор снова запустила "Шахеды".

Если в вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. В каких областях есть угроза беспилотников – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы Украины.

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В каких областях угроза "Шахедов"