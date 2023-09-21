Россияне попали в общежитие в Херсоне, когда люди еще спали: есть погибшие и раненые

Российская армия ночью обстреляла жилые кварталы Херсона. К сожалению, в результате удара есть погибшие и пострадавшие.

Вражеский удар произошел около 3:40 21 сентября. Россия попала в здание общежития, когда люди еще спали.

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Оккупанты ударили по Херсону

Ночью Россия накрыла огнем жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в здание общежития, когда люди еще спали.

По состоянию на этот час известно о двух погибших мирных жителях. Их личности сейчас устанавливаются.

61-летняя херсонка госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести.

Кроме того, 81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте.

Позже в ОВА уточнили, что погибшие в результате ночного российского террора – двое мужчин в возрасте 29 и 41 год. Они находились внутри общежития, в которое попали оккупанты.

По состоянию на 8:30 известно, что три человека погибли – два мужчины и женщина. Раненых – пять гражданских людей. На месте работают правоохранители и службы. Продолжается разбор завалов.

Враг снова атаковал Херсон

Около 7:30 оккупанты нанесли очередной удар по городу. Попали в один из многоквартирных домов. Травмы несовместимые с жизнью получила 81-летняя женщина, на момент обстрела находившаяся в собственной квартире.

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