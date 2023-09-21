Россияне попали в общежитие в Херсоне, когда люди еще спали: есть погибшие и раненые
Источник:Александр Прокудин
Российская армия ночью обстреляла жилые кварталы Херсона. К сожалению, в результате удара есть погибшие и пострадавшие.
Вражеский удар произошел около 3:40 21 сентября. Россия попала в здание общежития, когда люди еще спали.
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Оккупанты ударили по Херсону
Ночью Россия накрыла огнем жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в здание общежития, когда люди еще спали.
По состоянию на этот час известно о двух погибших мирных жителях. Их личности сейчас устанавливаются.
61-летняя херсонка госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести.
Кроме того, 81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте.
Позже в ОВА уточнили, что погибшие в результате ночного российского террора – двое мужчин в возрасте 29 и 41 год. Они находились внутри общежития, в которое попали оккупанты.
По состоянию на 8:30 известно, что три человека погибли – два мужчины и женщина. Раненых – пять гражданских людей. На месте работают правоохранители и службы. Продолжается разбор завалов.24 Канал выражает искренние соболезнования семьям погибших.
Враг снова атаковал Херсон
Около 7:30 оккупанты нанесли очередной удар по городу. Попали в один из многоквартирных домов. Травмы несовместимые с жизнью получила 81-летняя женщина, на момент обстрела находившаяся в собственной квартире.
Массированная атака Украины 21 сентября
- По предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.м. Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв.м. Пожары еще тушат. По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.
- В результате атаки на территории Киевской области обнаружены сбитые обломки вражеских ракет. Пока известно о двух пострадавших.
- В Ровно есть прилеты в результате сегодняшней атаки, сообщил руководитель ОВА Коваль.
- В Голосеевском районе Киева повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет.
- В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.
- По данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте, пострадавших нет.
- В Дарницком все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования.