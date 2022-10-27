Россия пытается вербовать афганских коммандос: их уже могут готовить к войне против Украины

Российские оккупанты хотят привлечь спецназовцев из Афганистана для участия в боевых действиях на территории Украины. Их вербовкой занимается ЧВК "Вагнера".

Об этом 24 каналу сказал главный редактор Defence Express Иван Киричевский. По его словам, вопрос в том, сколько россияне готовы заплатить афганским коммандос.

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Что известно о вербовке афганских коммандос

Киричевский отметил, что в связи с этим возникает определенное сомнение, смогут ли афганские коммандос адаптироваться к нашему климату, поскольку были уже сообщения о том, что для наемников из Сирии, привлеченных россиянами, все закончилось довольно предсказуемо.

С другой стороны, как бы это сейчас странно ни звучало, но даже афганские коммандос по своему качеству могут оказаться лучше, чем эти зеки-вагнеровцы, эти пригоняемые "чмобики".

– сказал главный редактор Defence Express.

Потому что, объяснил он, пойдя частичную мобилизацию, Российская Федерация допустила один важный стратегический, но радостный для нас просчет.

Россияне думали, что если в короткий срок нагонят несколько сотен тысяч человек на фронт, то смогут достичь насыщения своих боевых порядков. Однако они настолько плохо готовили своих "чмобиков", что срок жизни составляет неделю – две. Учитывая это, оккупанты никогда не достигнут насыщения боевых порядков.

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Вопрос – в цене

Киричевский отметил, что афганских коммандос вербует ЧВК "Вагнера". Их заявленное количество – до 30 тысяч. Так что, очевидно, возникает вопрос, сколько им заплатят.

Ведь, заметил он, китайцы смогли завербовать и нанять бывших западных летчиков, чтобы они учили их, как воевать против Тайваня. То есть, удалось "купить" даже элитных западных летчиков.

Вполне возможно, что афганские коммандос могут оказаться таким товаром, который продается гораздо охотнее и в гораздо больших порядках,

– главный Киричевский.

В то же время редактор Defence Express добавил, что одного из таких западных летчиков посадили за решетку, после чего правительство Великобритании стало предостерегать отставных пилотов, чтобы те не ехали учить китайцев.

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