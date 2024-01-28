Своих уже не хватает: Россия активно вербует молодежь Беларуси в военные вузы

Россия из-за значительных потерь на фронте активизировала свои усилия в других государствах. Страна-агрессор активно вербует белорусскую молодежь поступать в свои военные высшие учебные заведения.

В Центре национального сопротивления отметили, что россияне предлагают белорусам военную учебу. Ведь у русской армии возник дефицит офицеров младшего звена.

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Россия вербует белорусскую молодежь

В Центре национального сопротивления отметили, что представители вооруженных сил России проводит так называемые "дни открытых дверей" в районных центрах Республики Беларусь. Там белорусской молодежи предлагают учиться на офицеров в российских военных вузах.

В результате больших потерь в войне против Украины в российских оккупационных войсках возник значительный дефицит офицеров младшего звена. Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности, белорусов,

– отметили в ЦНС.

В конце концов, в центре заверили, что каждому оккупанту, ступающему на украинскую землю, придется заплатить. И это будет независимо от того, где именно захватчик родился.

Россия расширила вербовку иностранных студентов в армию

В Центре национального сопротивления также отметили, что россияне организовали схему склонение иностранных студентов к подписанию договора с вооруженными силами России. Это стало известно после того, как наши военные пообщались с несколькими иностранцами, которых взяли в плен на фронте.

В ЦНС отметили, что обнаружив лиц, имеющие финансовые проблемы или острую потребность в крупных суммах средств россияне направляют иностранцев в местные военкоматы. Иностранным гражданам также шантажируют угрозу депортации.

Таким образом, оккупантам удается привлечь к своим вооруженным силам определенное количество иностранцев. Подготовку иностранцев проводят на территории учебно-методического центра военно-патриотической подготовки "Авангард" в Москве.