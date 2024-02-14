Почему Россия нанимает на войну жителей Кубы и Непала: в ГУР объяснили логику врага

Россия вербует иностранцев на войну в Украине, потому что это дешевле и выгоднее, чем мобилизовать россиян. По такому же принципу сейчас враг привлекает к ведению войны непальцев и кубинцев.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсова. Он подтвердил, что Россия сейчас активно вербует жителей Сьерра-Леоне, Кубы и Непала.

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По словам Юсова, это те страны, где небольшой доход граждан. Поэтому, когда Россия предлагает этим мужчинам легкий и быстрый заработок, не объясняя куда их направят, те соглашаются.

Большинство правительств государств, где действует сеть российских рекрутеров, публично осуждают такую деятельность, даже дипломатически выступают с заявлениями. Но в странах с небольшим доходом те 1,5 – 2 тысячи, которые предлагает Кремль, вместе с обещанием, что это будет не участие в боевых действиях, а какая-то охрана, для части людей может выглядеть привлекательно,

– рассказал Юсов.

Что известно о наемниках из Непала