Кошелек Путина беднеет: в России серьезные проблемы с добровольцами на войну

Потери России в войне против Украины увеличиваются фактически ежемесячно. Чтобы пополнять потери, Кремль предлагает добровольцам огромные заработные платы.

Однако все меньше людей изъявляют желание умирать в Украине. Поэтому Россия прибегает к новым методам пополнения своих потерь. В армию активно заманивают мигрантов. Об этом подробнее 24 Каналу рассказал Олег Рыбачук – политолог, председатель адвокационно-аналитической организации "Центр совместных действий".

Смотрите также В Defense Express сказали, сколько лет Россия способна вести интенсивные боевые действия

Проблемы с деньгами и живой силой

В НАТО утверждают, что России не хватает не только боеприпасов собственного производства, из-за чего Владимир Путин путешествует по странам в поисках помощи, но и живой силы. Хотя диктатор утверждал, что у него чуть ли не вся страна готова умирать на войне в Украине, однако все чаще появляются истории о завербованных наемников в рядах вооруженных сил России.

Так, например, премьер-министр Индии Нарендра Моди, который недавно был в России, требовал от Путина вернуть индийцев, которые оказались в российской армии. Напомним, что около 20 граждан Индии обманом заставили обманом подписать контракт, хотя ехали они в Москву на учебу и работу.

Заканчиваются не просто люди, а деньги. Кремль же поднял вознаграждение до космических для бедных россиян масштабов. И оказалось, что экономика имеет свои законы, которые не подчиняются Путину,

– отметил Олег Рыбачук.

В России стал ощутимым дефицит рабочей силы, поэтому мигрантам начали предлагать высокие зарплаты. Зарплаты, которые получают определенные профессии, в определенной степени даже сравнивались с теми, которые предлагают контрактникам. Но все же военные россиянам нужны значительно больше, чем обычные рабочие.

"Если ты идешь на какую-то работу, то у тебя, конечно, меньше шансов погибнуть, чем в Украине. Поэтому и ощущается дефицит добровольцев, даже за очень серьезные, по российским меркам, деньги. Назревает внутрироссийский кризис. Поэтому правдами-неправдами заманивают мигрантов в армию, которые просто ехали на работу", – объяснил политолог.

Такие события в России приобретают все большие масштабы.

Формирование "антиНАТО"

Добавим, что на днях появилось сообщение, что северокорейская элитная элитная военная тренировочная делегация отправилась в Москву. Владимир Путин отмечал, что они якобы будут помогать восстанавливать Донецк и Луганск Хотя, конечно, доверять словам Путина не стоит.

Кроме того, стоит отметить, что и китайские военные приехали на совместные учения в Беларусь.

Они демонстративно показывают, что "антиНАТО" объединяется быстрее и эффективнее на фоне юбилейного саммита НАТО. Это очень показательная демонстрация их возможностей,

– отметил Олег Рыбачук.