Однак все менше людей виявляють бажання помирати в Україні. Через те Росія вдається до нових методів поповнення своїх втрат. До армії активно заманюють мігрантів. Про це детальніше 24 Каналу розповів Олег Рибачук – політолог, голова адвокаційно-аналітичної організації "Центр спільних дій".

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Проблеми з грішми та живою силою

У НАТО стверджують, що Росії не вистачає не лише боєприпасів власного виробництва, через що Владімір Путін мандрує країнами у пошуках допомоги, але й живої сили. Хоч диктатор стверджував, що у нього ледь не вся країна готова помирати на війні в Україні, однак все частіше з'являються історії про завербованих найманців у лавах збройних сил Росії.

Так, наприклад, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який нещодавно був у Росії, вимагав від Путіна повернути індійців, які опинилися у російській армії. Нагадаймо, що близько 20 громадян Індії обманом змусили підписати контракт, хоча їхали вони у Москву на навчання та роботу.

Закінчуються не просто люди, а гроші. Кремль ж підняв винагороду до космічних для бідних росіян масштабів. Та виявилось, що економіка має свої закони, які не підпорядковуються Путіну,

– наголосив Олег Рибачук.

У Росії став відчутним дефіцит робочої сили, тому мігрантам почали пропонувати високі зарплати. Зарплати, які отримують певні професії, певною мірою навіть зрівнювалися з тими, які пропонують контрактникам. Але все ж військові росіянам потрібні значно більше, ніж звичайні робітники.

"Якщо ти йдеш на якусь роботу, то у тебе, звісно, менше шансів загинути, ніж в Україні. Тому й відчувається дефіцит добровольців, навіть за дуже серйозні, за російськими мірками, гроші. Назріває внутрішньоросійська криза. Тож правдами-неправдами заманюють мігрантів в армію, які просто їхали на роботу", – пояснив політолог.

Такі події в Росії набувають все більших масштабів.

Формування "антиНАТО"

Додамо, що днями з'явилося повідомлення, що північнокорейська елітна військова тренувальна делегація вирушила до Москви. Владімір Путін зазначав, що вони нібито допомагатимуть відновлювати Донецьк та Луганськ Хоч, звісно, довіряти словам Путіна не варто.

Крім того, варто відзначити, що й китайські військові приїхали на спільні навчання до Білорусі.

Вони демонстративно показують, що "антиНАТО" гуртується швидше та ефективніше на тлі ювілейного саміту НАТО. Це дуже показова демонстрація їхніх спроможностей,

– наголосив Олег Рибачук.