Могут принадлежать павшим защитникам: Россия вернула в Украину 1000 тел
- Россия вернула в Украину 1000 тел, которые, по ее утверждению, принадлежат украинским военнослужащим, для проведения идентификационных экспертиз.
- Репатриационные мероприятия были осуществлены благодаря сотрудничеству нескольких украинских государственных структур и Международного Комитета Красного Креста.
В четверг, 20 ноября, состоялись репатриационные мероприятия между Россией и Украиной. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Специалисты проведут необходимые экспертизы и проведут идентификацию тел.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Что известно о возвращении репатриированных тел в Украину?
Еще тысячу тел прибыли в Украину с территорий, подконтрольных России. Другая сторона утверждает, что это погибшие украинские военные. Однако были случаи, когда Россия под видом защитников, передавала тела своих убитых солдат. Поэтому все тела будут идентифицированы. После необходимых процедур погибших военных вернут домой, где семья сможет достойно похоронить своего героя.
Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины. Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста,
– рассказали в штабе.
Сейчас тела будут перевозить в определенные государственные специализированные учреждения. Их передадут представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинским экспертам.
В Украину вернули тела защитников / Фото Координационного штаба
Россия может обмануть и отправить в Украину тела россиян
В июне во время репатриации во время репатриации обнаружили два тела россиян с военными жетонами. После того как специалисты поняли, что это не украинские защитники, их вернули российской стороне. Украина имеет ДНК-данные погибших и предлагает помощь семьям через Международную комиссию по вопросам пропавших без вести. Ведь Россия вполне может не возвращать тела своих солдат семьям или утилизировать их, чтобы уменьшить количество выплат.
В МВД отметили, что Украина действует из гуманитарных соображений, фиксируя все факты передачи тел россиян вместе с украинскими защитниками.