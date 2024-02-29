Возвращение самолётов свидетельствует о том, что россияне увеличили плотность своей противовоздушной обороны. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что оккупанты усиливают оборону Энгельса.

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Готовится ли враг к массированной атаке

Российские захватчики решили, что аэродром находится под защитой, поэтому вернули туда свои самолеты. Ранее их оттуда забрали после ряда взрывов, а также повреждения судов.

Российская ПВО увеличила плотность на этом направлении, поэтому самолеты возвращают из мест, где они были рассредоточены. Это не свидетельствует о прямой подготовке к выполнению боевых задач,

– отметил Роман Свитан.

Если бы россияне хотели обстреливать Украину, то могли это делать из других мест. Самолеты могут взлетать даже с Востока. Поэтому трудно сказать, будет ли это продолжением массированных атак. Ведь враг в любой момент мог провести их и раньше.

"Готовность к ракетным атакам у них уже есть, и к масштабным также. После Нового года прошло 2 месяца, а за это время можно подготовить серьезную атаку. Расположение самолетов ближе к линии соприкосновения говорит только о том, что эта атака будет быстрой. Украина будет иметь лишь 1 – 1.5 часа для подготовки", – рассказал полковник запаса ВСУ.

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