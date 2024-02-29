Повернення літаків свідчить про те, що росіяни збільшили щільність своєї протиповітряної оборони. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що окупанти посилюють оборону Енгельса.
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Чи готується ворог до масованої атаки
Російські загарбники вирішили, що аеродром перебуває під захистом, тому повернули туди свої літаки. Раніше їх звідти забрали після низки вибухів, а також пошкодження суден.
Російська ППО збільшила щільність на цьому напрямку, тому літаки повертають з місць, де вони були розосереджені. Це не свідчить про пряму підготовку до виконання бойових завдань,
– зауважив Роман Світан.
Якби росіяни хотіли обстрілювати Україну, то могли це робити з інших місць. Літаки можуть злітати навіть зі Сходу. Тому важко сказати, чи буде це продовженням масованих атак. Адже ворог у будь-який момент міг провести їх і раніше.
"Готовність до ракетних атак у них вже є, і до масштабних також. Після Нового року пройшло 2 місяці, а за цей час можна підготувати серйозну атаку. Розташування літаків ближче до лінії зіткнення говорить тільки про те, що ця атака буде швидкою. Україна матиме лише 1 – 1.5 години для підготовки", – розповів полковник запасу ЗСУ.
Росія втрачає свої літаки: актуальні новини
- Повітряні сили 29 лютого знищили ще один ворожий літак Су-34. Цей винищувач-бомбардувальник "приземлився" на Сході України. Командувач Повітряних сил Микола Олещук написав, що 29 лютого – день, який випадає раз на чотири роки, але для окупантів це всього лиш звичайний день, коли вони вчергове втратили свій літак.
- Перед тим – 27 лютого – українські військові збили одразу два літаки за добу. Також мовиться про винищувач Су-34. Олещук зазначив, що росіяни мали б серйозно замислитись, адже вони щодня втрачають бойову та спеціальну авіацію. Збиття двох літаків відбулося на Східному напрямку.
- Однією з дуже серйозних втрат ворога називають знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 23 лютого 2024 року. Це було спільною операцією ГУР і Повітряних сил. Вартість літака понад 300 мільйонів доларів. Його використовували як повітряний командний пункт, з якого корегували удари по Україні.