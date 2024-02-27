Россия вернула стратегическую инициативу на фронте: в ISW сказали, что нужно ВСУ, чтобы помешать

Россия вернула себе стратегическую инициативу на всем театре военных действий. Теперь оккупанты могут наступать где и когда захотят.

Аналитики говорят, что такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока враги смогут удерживать инициативу. Также в ISW объяснили, что сделать, чтобы изменить ситуацию.

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Что говорят в ISW о стратегической инициативе оккупантов на поле боя

Аналитики американского Института изучения войны вспомнили слова Владимира Зеленского от 25 февраля 2024 года. Президент Украины заявил, что Россия готовит новое наступление, которое начнут в конце мая или летом 2024 года.

По словам Зеленского, Украина имеет четкий план противодействия российским войскам.

ISW продолжает оценивать, что российские войска вернули себе инициативу на всем театре военных действий после контрнаступления Украины летом 2023 года и что Россия, вероятно, сможет определять время, место и масштаб будущих наступательных операций в Украине,

– объяснили аналитики.

Они также отметили, что в случае, если Украина будет вести активную оборону на всем театре военных действий в 2024 году, то тем самым отдаст стратегическую инициативу России.

В таком случае российские оккупанты будут иметь возможность:

маневрировать концентрацией резервов,

определять, как и куда распределять ресурсы, заставляя Украину отвечать обороной, пока Россия сохраняет стратегическую инициативу.

"Украинские войска могут лишить Россию этих возможностей, если они будут иметь достаточно средств, чтобы бросить вызов российской инициативе и проводить собственные наступательные операции в 2024 году", – підсумували аналитики.

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