Россия, вероятно, прибегнет к еще более неизбирательным артиллерийским бомбардировкам, – разведка
Источник:Министерство обороны Великобритании
Войска России могут увеличить количество неизбирательных артиллерийских обстрелов в войне против Украины. Оккупанты стремятся увеличить темп наступления на Донбассе.
Россияне не могут определить цель и боятся рисковать авиацией
Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на разведку. Там заявили, что в ближайшие недели Россия, скорее всего, продолжит в значительной степени полагаться на массированные артиллерийские удары.
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Как отметили в разведке Великобритании, цель вооруженных сил России – набрать обороты в своем наступлении на Донбассе.
Также в британской разведке объяснили, почему войска России прибегли к неизбирательным артиллерийским обстрелам, назвав две причины.
Вероятно, российские оккупанты прибегли к большему использованию артобстрелов из-за ограниченных возможностей обнаружения целей, а также из-за нежелания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределы своих собственных линий фронта.
Британские разведчики отметили, что Россия демонстрирует готовность использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальной избирательностью и пропорциональностью.
Например, разведчики привели Черниговскую область, где вражеские обстрелы повредили или разрушили около 3 500 зданий. Сообщается, что 80% таких построек – жилые.
Какая ситуация на Донбассе
- В Институте по изучению войны считают, что российские оккупанты якобы планируют отказаться от захвата Донецкой области и сосредоточиться только на Луганщине. Сообщалось, что войска агрессора сосредоточатся на битве за Северодонецк.
- В последние дни Россия еще больше нарастила количество обстрелов по Северодонецку. 16 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Северодонецк выдержал крайне мощный артиллерийский обстрел врага.
- Вооруженные силы России обстреляли больницы в городе и научно-производственное объединение "Импульс". В Луганской ОВА сообщили, что в течение 16 мая в Луганской области погибли десять человек.
- Ранее в британской разведке сообщалось, что в течение следующего месяца России вряд ли удастся ускорить наступление на Донбасс. Также следует отметить, что Украина контролирует только 10% территории в Луганской области.
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