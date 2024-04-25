В Белом доме прокомментировали вето России на резолюцию ООН по ядерному оружию

Россия 24 апреля наложила вето на резолюцию ООН по предотвращению всеми странами опасных гонок ядерных вооружений в космическом пространстве. В Белом доме отреагировали на это решение страны-агрессора.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что решение наложить вето на резолюцию ООН свидетельствует о реальных намерениях России относительно ядерного вооружения в космосе. В частности, в Белом доме предположили, что страна-агрессор может разрабатывать подобное оружие.

К теме "Что-то скрывают": Россия наложила вето на резолюцию ООН по ядерному оружию в космосе

Белый дом отреагировал на вето России в ООН

Салливан напомнил, что у США есть данные, что Россия разрабатывает спутник, который способен нести ядерное оружие.

Мы слышали, как президент Путин публично заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию,

– отметил он.

Он также отметил, что предложенная резолюция призвала бы все государства-члены не разрабатывать ядерное оружие, специально предназначенное для вывода на космическую орбиту.

"Вывод государством-участником ядерного оружия на орбиту не только нарушил бы договор о космосе, но и поставил бы под угрозу жизненно важные коммуникационные, научные, метеорологические, сельскохозяйственные, коммерческие и национальные службы безопасности, которые все спутники предоставляют обществу во всем мире", – подчеркнул советник президента США.

Россия наложила вето на резолюцию ООН