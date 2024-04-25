В Белом доме прокомментировали вето России на резолюцию ООН по ядерному оружию

25 апреля 2024, 11:17
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Белый дом

Россия 24 апреля наложила вето на резолюцию ООН по предотвращению всеми странами опасных гонок ядерных вооружений в космическом пространстве. В Белом доме отреагировали на это решение страны-агрессора.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что решение наложить вето на резолюцию ООН свидетельствует о реальных намерениях России относительно ядерного вооружения в космосе. В частности, в Белом доме предположили, что страна-агрессор может разрабатывать подобное оружие.

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Белый дом отреагировал на вето России в ООН

Салливан напомнил, что у США есть данные, что Россия разрабатывает спутник, который способен нести ядерное оружие.

Мы слышали, как президент Путин публично заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию,
– отметил он.

Он также отметил, что предложенная резолюция призвала бы все государства-члены не разрабатывать ядерное оружие, специально предназначенное для вывода на космическую орбиту.

"Вывод государством-участником ядерного оружия на орбиту не только нарушил бы договор о космосе, но и поставил бы под угрозу жизненно важные коммуникационные, научные, метеорологические, сельскохозяйственные, коммерческие и национальные службы безопасности, которые все спутники предоставляют обществу во всем мире", – подчеркнул советник президента США.

Россия наложила вето на резолюцию ООН

  • Россия 24 апреля наложила вето на резолюцию ООН, предложенную Соединенными Штатами и Японией, где призвали к предотвращению всеми странами опасных гонок ядерных вооружений в космическом пространстве. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал резолюцию "абсолютно абсурдной и политизированной".
  • Во время недавнего голосования за резолюцию 13 из 15 стран выразили свою поддержку. Россия решила выступить против резолюции, а Китай решил воздержаться.
  • Кроме того, постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила беспокойство по поводу заверений российского диктатора Владимира Путина, что Москва не планирует размещать ядерное оружие в космосе. После того как Россия наложила вето, Томас-Гринфилд предположила, что действия правительства могут свидетельствовать, что Кремль "может что-то скрывать".

Автор: Владислав Кравцов