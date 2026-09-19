Более 530 тысяч "избирателей" из неоккупированных городов Донецкой области: что задумал Путин

Российские власти искусственно присоединили подконтрольные Украине территории к своим избирательным округам для голосования за депутатов парламента. В списки безосновательно внесли сотни тысяч украинцев, которые даже не подозревают о своем участии в этом процессе.

Об этом изменении в российском избирательном законодательстве рассказал в эфире 24 Канала руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты закрепили за двумя округами Госдумы России жителей Славянска, Святогорска, Краматорска, Константиновки и Дружковки. Формально российская ЦИК "нарисовала" более 530 тысяч виртуальных избирателей из этих городов.

Зачем это Кремлю

Эта пропагандистская спецоперация, которой руководит Сергей Кириенко, создает опасный прецедент для информационной войны. Москва планирует использовать сфабрикованные результаты для продвижения своих нарративов на международной арене.

Россия после проведения выборов в Госдуму будет массово использовать это в коммуникации не только сама на международной арене, но и будет вкладывать это в рот тех самых ультраправых или Орбану,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Он добавил, что через таких политиков Кремль будет пытаться убедить мир в том, что якобы жители свободных территорий Украины сами стремятся к интеграции с Россией.

К слову. Трехдневные выборы в российский парламент стартовали 18 сентября 2026 года. Кремль традиционно использует их для имитации тотальной поддержки войны среди населения.

Министерство иностранных дел Украины уже резко осудило проведение этого голосования. В МИД отметили, что этот фарс не имеет ничего общего с демократией, ведь выборы, организованные под дулом автоматов, не имеют никакой юридической силы и не меняют статус украинских территорий.

Руководитель Центра изучения оккупации о выборах в России: видео