Россия вновь атакует Украину дронами: есть угроза для восточных областей

20 декабря 2024, 19:43
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Автор: Сергей Попович

Россия снова атакует Украину дронами-камикадзе. Вечером 20 декабря враг направил на Украину очередные волны "Шахедов".

Тревога раздается в восточных областях страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Не пренебрегайте правилами безопасности, во время тревоги находитесь в укрытии.

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Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграмме.

20:55, 20 декабря

Киевская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-востока.

20:47, 20 декабря

Запорожье, внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с юго-востока!

20:46, 20 декабря

Активность вражеской тактической авиации на южном направлении!
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

20:38, 20 декабря

Миргород (Полтавщина), внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока!

20:36, 20 декабря

Прилуки (Черниговщина), внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера!

20:34, 20 декабря

Сумы! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-запада!

20:32, 20 декабря

Черкасская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-востока.

20:27, 20 декабря

Полтава, внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с северо- и юго-востока!

20:24, 20 декабря

Обновление информации о вражеских ударных БпЛА

  • Новые группы БпЛА на Сумщине, на востоке Харьковщины, на севере Донетчины, на юго-востоке Днепропетровщины;
  • БпЛА в центре Сумщины, курс – западный/юго-западный/южный;
  • БпЛА в центре Полтавщины, курс – юго-западный юго-западный;
  • БпЛА на севере и востоке Днепропетровщины, курс – северный;
  • БпЛА на востоке Харьковщины и севере Донетчины, курс – западный.
20:24, 20 декабря

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

20:18, 20 декабря

Запорожье, внимание! Над городом вражеский БпЛА! Находитесь в укрытиях!

20:16, 20 декабря

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

20:15, 20 декабря

Город Кременчуг (Полтавщина), внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с северного и юго-востока!

20:14, 20 декабря

Запорожская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.

20:05, 20 декабря

Несколько групп вражеских ударных БпЛА изменили курс на север.

19:48, 20 декабря

Сумы, внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока!

19:48, 20 декабря

Донецкая область – угроза применения вражеских ударных БпЛА!

19:47, 20 декабря

Обновление информации о вражеских ударных БпЛА от Воздушных сил

БпЛА:

  • в центре Сумщины, курс – западный/юго-западный;
  • в центре Полтавщины, курс – северный/юго-западный;
  • на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-западный;
  • на востоке Харьковщины, курс – юго-западный.
19:45, 20 декабря

Где звучит воздушная тревога

Карта воздушных тревог в реальном времени

19:44, 20 декабря

Город Павлоград (Днепропетровская область) внимание! Находитесь в укрытиях!
Вражеские ударные БпЛА продолжают движение на северо-запад над вашим городом!

19:42, 20 декабря

Вражеские ударные БпЛА с юго-востока Днепропетровщины продолжают движение в направлении Каменского водохранилища на Полтавщину.

 