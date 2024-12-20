Россия вновь атакует Украину дронами: есть угроза для восточных областей
Россия снова атакует Украину дронами-камикадзе. Вечером 20 декабря враг направил на Украину очередные волны "Шахедов".
Тревога раздается в восточных областях страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Не пренебрегайте правилами безопасности, во время тревоги находитесь в укрытии.
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Киевская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-востока. Запорожье, внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с юго-востока! Активность вражеской тактической авиации на южном направлении! Миргород (Полтавщина), внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока! Прилуки (Черниговщина), внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера! Сумы! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-запада! Черкасская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-востока. Полтава, внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с северо- и юго-востока! Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину. Запорожье, внимание! Над городом вражеский БпЛА! Находитесь в укрытиях! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! Город Кременчуг (Полтавщина), внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с северного и юго-востока! Запорожская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА. Несколько групп вражеских ударных БпЛА изменили курс на север. Сумы, внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока! Донецкая область – угроза применения вражеских ударных БпЛА! БпЛА: Карта воздушных тревог в реальном времени Город Павлоград (Днепропетровская область) внимание! Находитесь в укрытиях! Вражеские ударные БпЛА с юго-востока Днепропетровщины продолжают движение в направлении Каменского водохранилища на Полтавщину.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
Обновление информации о вражеских ударных БпЛА
Обновление информации о вражеских ударных БпЛА от Воздушных сил
Где звучит воздушная тревога
Вражеские ударные БпЛА продолжают движение на северо-запад над вашим городом!
Киевская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-востока.
Запорожье, внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с юго-востока!
Активность вражеской тактической авиации на южном направлении!
Миргород (Полтавщина), внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока!
Прилуки (Черниговщина), внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с севера!
Сумы! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-запада!
Черкасская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-востока.
Полтава, внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с северо- и юго-востока!
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.
Запорожье, внимание! Над городом вражеский БпЛА! Находитесь в укрытиях!
Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
Город Кременчуг (Полтавщина), внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с северного и юго-востока!
Запорожская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.
Несколько групп вражеских ударных БпЛА изменили курс на север.
Сумы, внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока!
Донецкая область – угроза применения вражеских ударных БпЛА!
БпЛА:
Карта воздушных тревог в реальном времени
Город Павлоград (Днепропетровская область) внимание! Находитесь в укрытиях!
Вражеские ударные БпЛА с юго-востока Днепропетровщины продолжают движение в направлении Каменского водохранилища на Полтавщину.