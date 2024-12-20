Россия вновь атакует Украину дронами: есть угроза для восточных областей

Россия снова атакует Украину дронами-камикадзе. Вечером 20 декабря враг направил на Украину очередные волны "Шахедов".

Тревога раздается в восточных областях страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Не пренебрегайте правилами безопасности, во время тревоги находитесь в укрытии.

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