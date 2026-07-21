Россия вновь атаковала Украину с помощью дронов: где сейчас существует угроза

Страна-агрессор продолжает терроризировать мирное население с помощью ударных беспилотников. Во многих областях прозвучал сигнал воздушной тревоги.

О передвижении вражеских дронов в направлении различных регионов сообщает "24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно об атаке России?

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее укрыться.

Тревога распространяется по областям из-за угрозы обстрела: смотрите карту

21:44, 21 июля Черниговская область: БПЛА в направлении Десны, Городни. Сумская область: БПЛА в направлении Путивля. БПЛА в направлении Полтавы. Киевская область: БПЛА курсом на Вышгород, Переяслав. 21:26, 21 июля КАБы в Запорожье. 20:53, 21 июля Реактивные БПЛА, направляющиеся на Одессу/Черноморск из акватории Черного моря. 20:45, 21 июля УАБы в Донецкую и Днепропетровскую области! 20:39, 21 июля Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища. Полтавская область: БПЛА курсом на Зиньков.

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