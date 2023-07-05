Россия утратила на войне почти половину своей боеспособности, – глава ВС Великобритании

За полгода войны Россия потеряла в Украине почти половину своей боеспособности. Каждый день оружия, техники и личного состава у врага становится все меньше.

Такую информацию озвучил командующий Вооруженными силами Великобритании Тони Радакин.

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Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 миллионов артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 миллион снарядов в год. Она потеряла 2,5 тысячи танков, а в лучшем случае может производить 200 новых танков в год,

– объяснил Радакин.

Контрнаступление нельзя привязывать к срокам

Кстати, британский командующий прокомментировал и контрнаступление Вооруженных сил Украины. Он отметил, что западные союзники Киева надеялись на скорый прорыв украинских войск. Однако высокая плотность российских минных полей, отсутствие воздушного прикрытия украинских сил и не в полной мере предоставленное военное оборудование осложнили контрнаступательную кампанию.

Да и вообще, по словам Радакина, было несправедливо привязывать украинские наступательные действия к определенному сроку, ведь контрнаступление является комплексом мер.

Что известно о потерях россиян на войне