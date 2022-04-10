Россия на войне уже потеряла почти 30 батальонно-тактических групп, это огромное количество
Источник:ВВС
Россия теряет ресурсы колоссальными темпами – около 30 военных формирований. Чтобы продолжать войну, россиянам нужны солдаты.
Об этом рассказал ведущий расследователь группы Bellingcat Христо Грозев. Больше всего потерь среди личного состава.
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По нашим подсчетам, российская армия потеряла более 30 батальонно-тактических групп, а это очень большое количество личного состава – огромный процент от всего своего состава,
– сказал Христо Грозев.
В то же время он считает, что у России достаточно ресурсов продолжать эту войну до конца года. Ведь, несмотря на то, что Россия потеряла более 15% своего военного потенциала, у нее остается еще 80 – 85%.
Расследователь отметил, что у России все еще есть достаточно техники, в частности, танков, но нет наученных солдат. Поэтому, чтобы продолжать войну, Путину нужна масштабная мобилизация.
Российские оккупанты по состоянию на 10 апреля потеряли в войне с Украиной примерно 19 300 солдат. Также украинские защитники обезвредили 722 танка врага.
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