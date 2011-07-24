Как украденное зерно из Украины попадает на мировой рынок и кто за это платит – расследование

Россия ежедневно демонстрирует свою истинную натуру. Уже много лет действия государства-агрессора являются международными и военными преступлениями – террор, похищение детей, применение запрещенных видов вооружения... Этот список, к сожалению, можно продолжать долго. Одно из этих преступлений – похищение украинского зерна. По разным подсчетам, общая стоимость убытков от этого может достигать 6,4 миллиарда долларов. За период полномасштабного вторжения Россия могла собрать и вывезти от 10 до 15 миллионов тонн пшеницы – это колоссальные объемы. Для сравнения, всей Румынией, которая является одной из крупнейших аграрных стран Европейского Союза, в 2022 году было собрано примерно 9 миллионов тонн пшеницы. Таким образом, объемы, которые РФ вывезла из украинских земель, превышают или равны годовому урожаю крупного европейского государства.

Журналисты 24 Канала получили данные со взломанной почты одной из российских компаний, занимающихся продажей украинского зерна, а также документы, указывающие на то, что часть зерна в российских портах – украинская. В этом расследовании вы узнаете о российских компаниях и кораблях, которые участвуют в похищении нашего урожая с временно оккупированных территорий, а также об иностранных фирмах, которые закрывают глаза на происхождение товара и помогают этим России.

Текст на английском языке доступен по ссылке.

Теневой экспорт: как зерно с ВОТ становится "российским" в портах Кавказа и Темрюка

Благодаря документу, который оказался в распоряжении редакции 24 Канала, становится очевидным один из ключевых механизмов вывоза похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий.

Скриншот документа / 24 Канал

Согласно материалам так называемого уголовного производства, в 2023 – 2024 годах "Государственное Унитарное предприятие Запорожской области "Бердянский морской торговый порт"" активно занималось перевалкой зерновых и масличных культур, которые в дальнейшем транспортировались в порты Кавказ, Темрюк и Керчь. Совокупная прибыль предприятия от этой деятельности составила более 168 миллионов рублей. Среди основных грузоотправителей – так называемый "Государственный зерновой оператор" и сомнительная структура под названием "ООО "Кристалл-2019"", которая до 2023 года фактически не вела никакой хозяйственной деятельности.

Порты Кавказ и Темрюк, на которые направляется основной поток зерна из Бердянска, используются как транзитные хабы. Через них зерно с временно оккупированных территорий попадает на международный рынок уже под видом "российского". Таким образом, страны-импортеры, часто неосознанно, становятся соучастниками легализации ворованного украинского аграрного ресурса.

Инфографика путей поставок похищенного украинского зерна / 24 Канал

Этот случай с расследованием – скорее всего, лишь верхушка айсберга. На основании анализа предоставленных материалов и общего контекста функционирования логистических схем на временно оккупированных территориях можно предположить, что перевозка зерна с ВОТ в порты Кавказ и Темрюк не единичный инцидент, а часть масштабной системной операции.

Похоже, что данное дело получило огласку только потому, что одна из сторон, вероятно, не поделилась доходами с местным филиалом ФСБ – структуры, которая фактически координирует и контролирует все процессы на оккупированных территориях. Подобные ситуации уже неоднократно становились основой для открытия уголовных дел в России не для наказания за преступление, а для перераспределения теневых потоков доходов.

Можно с большой вероятностью утверждать, что существуют и другие компании, подобные "Кристалл-2019", которые также задействованы в незаконной транспортировке похищенного зерна с оккупированных украинских территорий в российские порты. Эти фирмы могут быть зарегистрированы как в России, так и на ВОТ, и используются как "прокладки" для маскировки происхождения аграрной продукции. Благодаря этому зерно, фактически похищенное у украинских аграриев, оказывается на международном рынке с российскими сертификатами.

Наша редакция смогла установить корабли, которые заходили в порт во временно оккупированном Бердянске и вывозили украинский урожай, а также часть их экипажа.

Ниже Вы можете увидеть соответствующие документы и список кораблей с членами их команд:

Список кораблей, которые похищают украинское зерно / 24 Канал

В доступных нам документах была деталь относительно маршрута корабля "KAPITAN YAKOVLEV". В одной сводке порт назначения указывался Кипр, в следующей уже Темрюк. Журналистка Екатерина Яресько писала об этом инциденте, который нашел еще и документальное подтверждение среди наших источников. Интересно, что в Темрюке россияне даже не дозагрузили судно, количество пшеницы осталось то же.



Фото документа со списком кораблей / 24 Канал



Фото документа со списком кораблей / 24 Канал

Турция и Израиль – покупатели ворованного украинского зерна?

ООО "Агро-Тема", российская компания, которая занимается торговлей агропродукцией, в основном зерном, и на удивление фирму создали не в период полномасштабной войны. То есть стабильно с 2014 года она наращивала свои возможности и экспортировала много пшеницы. Почему она нас так заинтересовала? ООО "Агро-Тема" является частью механизма присвоения Россией украинского урожая, посредником, который продает зерно с ВОТ. Согласно отчетности, предоставляемой ежегодно, увеличила свои доходы на 100% в 2022 году и на 355% в 2023 году.



Скриншот статистики компании "Агро-Тема" за 2022 год / Чеко.ру



Скриншот статистики компании "Агро-Тема" за 2023 год/ Чеко.ру

Все отправки зерна компании "Агро-Тема" происходят из российского порта Темрюк. Этот порт, как мы указывали ранее, часто используется в качестве хаба для вывоза ворованного украинского урожая.

Также по информации из наших источников, владелец компании, Темукуев Керим Кайсинович, имеет связи с коллаборантом и гауляйтером Евгением Балицким, который курирует и контролирует все, что происходит на временно оккупированной части Запорожской области.

В целом, ничего нового, еще одна компания и ее владелец, причастны к хищению украинского зерна. Но есть страны, которые покупают украинское зерно у россиян, таким образом спонсируя продолжение войны и нормализуют процесс похищения. Одной из таких стран является Турция. Ниже можете увидеть контракт, по которому турецкая компания закупает зерно у "Агро-Тема", а также судно, которое повезет это зерно в порт в Турции – POLA VARVARA, на которое наложены санкции со стороны США.



Скриншот контракта "Агро-Тема" и турецкой компании / 24 Канал



Следующий контракт, который мы возьмем к примеру, заключен между "Агро-Тема" и израильским филиалом американской компании Archer-Daniels-Midland Company, сокращенно ADM, на поставку зерна из порта Темрюк, Россия в порт Хайфы, Израиль.



Скриншот контракта "Агро-Тема" и израильского филиала компании ADM / 24 Канал

На этот раз судно, которое везет зерно, PETROTRANS-5901, не входит в санкционные списки. Это очень странно, ведь его брат, PETROTRANS-5902, уже там. Два судна связаны с АО "ДТЛК" и его генеральным директором Дитрих Евгением Ивановичем, но на одно судно наложены ограничения со стороны США по этой причине, а на другое нет. Считаем, что нашим органам, которые отвечают за санкционную политику, стоит обратить на это внимание.

Вернемся к ADM – эта компания закупает зерно также и в Украине и имеет здесь представительство. Мы обратились в офисы ADM, и в США, и в Израиле. Ответ нам предоставили только первые. Хотя в запросе мы указывали на изменения в статистике доходов и связь с гауляйтером Запорожской области Евгением Балицким, представители ответили, что не имеют оснований считать зерно похищенным из Крыма, учитывая внутреннюю программу проверки компании. При чем здесь именно временно оккупированный полуостров – мы не можем сказать наверняка. Только предполагаем, что в компании не видят разницы между временно оккупированной частью Запорожской области и Крымом.



Скриншот ответа компании ADM на наш запрос / 24 Канал

Триумвират компаний – одна цель: помощь в продаже похищенного урожая

Украинское зерно россиянам нужно не только похитить и продать, но и транспортировать его в порты, загрузить на корабли и отправить это все в путешествие к месту назначения. Этим занимается тройка российских компаний – ООО "МА "ФЛАГМАН", ООО "ВИКТОРИЯ", ООО "КАТРАН".

Как можем видеть из прошлого контракта между израильским филиалом ADM и "Агро-Тема" доставка происходит судном PETROTRANS-5901. Агент, который это обеспечивает – ООО "МА "ФЛАГМАН".



Скриншот счета со взломанной почты / 24 Канал

Другой контракт связан с Агро-Тема и уже услуги погрузки предоставляет ООО "КАТРАН".



Скриншот акта со взломанной почты / 24 Канал

И еще один контракт, но уже на продажу зерна компанией ООО "ВИКТОРИЯ".



Скриншот контракта со взломанной почты / 24 Канал

Все они помогают с логистикой и продажей, а значит являются соучастниками похищения украинского зерна. И все три компании основаны одним лицом – Фроловой Ларисой Викторовной 11.09.1967 года рождения, ИНН – 230804997365.



Фото Фроловой Ларисы / Телеграм Ларисы Фроловой

Ее бывший муж, Квичидзе Гия Георгиевич, тоже участвует в сделках со своей агрокомпанией ЕВРОТРАСТ (ОГРН 1047796012725). Его бизнес также невероятно вырос после полномасштабного вторжения. Чистая прибыль в 2023 году увеличилась на 897%.



Скриншот статистики компании ЕВРОТРАСТ / Чеко.ру

Можем предположить, что он и руководит другими компаниями Фроловой, ведь во всех письмах связанных с ее тройкой фирм Фролова Лариса даже не фигурирует, а копия обязательно появляется у Квичидзе.

Зерновые пираты: имена судов, которые вывозят украинское зерно

Благодаря данным со взломанной почты одной из компаний, мы можем идентифицировать судна, которые использовались, в частности, для перевозки зерна компании Агро-Тема, а значит украинского зерна.



Список кораблей, которые похищают украинское зерно / 24 Канал

Скриншоты с почты, где указаны названия кораблей / 24 Канал

Судно FEDOR из этого списка, как раз специализируется на похищении украинского зерна. ОNIX и LAZURITE также уже неоднократно были замечены в этом преступлении. POLA HARITA и POLA VARVARA как указано на портале War & Sanctions от ГУР МО находится под санкциями в результате участия в "энергетических проектах". По факту это из-за принадлежности судна к подсанкционной компании ООО "Пола Райз", что не исключает того факта, что они привлечены к похищению нашего урожая с ВОТ. Все остальные суда ранее не фигурировали в расследованиях или санкционных списках.

Похищенное зерно, продана мораль: какое соучастие мира в преступлении России?

Кража украинского зерна – это слаженная схема, где задействованы и логистика, и крупные международные компании. Каждый участник в этой цепи помогает России превратить военное преступление в прибыльный бизнес. Судна с измененными маршрутами, контракты через посредников, закрытые глаза покупателей – все это создает видимость легальности для очевидного преступления.



То, что к этому процессу привлечены компании из Турции, Израиля и США, еще раз подчеркивает: нравственность и соблюдение международного права часто уступают перед финансовыми интересами. Такие действия не только подпитывают российскую военную машину, но и подрывают доверие к мировой системе безопасности и торговли.



Сегодня важно помнить: каждый контракт с похищенным украинским зерном – это кирпич в стене безнаказанности агрессора. И от того, насколько активно украинские и международные органы будут противодействовать этой преступной схеме, зависит не только справедливость для Украины, но и будущее мирового порядка. Украинское зерно должно кормить мир, а не становиться инструментом войны.