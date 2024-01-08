В России возобновили контрразведывательный отряд "СМЕРШ": британская разведка назвала цель

В конце 2023 года в России решили восстановить антишпионское спецподразделение, существовавшее во времена Второй мировой войны. Этому могла поспособствовать паника в российском руководстве из-за увеличения диверсий на подконтрольной Кремлю территории.

Этому событию посвятила свой аналитический комментарий британская военная разведка. Она допустила, что такая инициатива могла иметь информационно-символическую основу.

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Что известно о российских контршпионских мерах

В британской разведке отметили, что на днях в сети появились первые фото российских оперативников, одетых в шевроны с надписью "СМЕРШ". Это название является аббревиатурой от "смерть шпионам". Во Второй мировой войне его задачей было противодействие немецким разведчикам, пытавшимся собирать информацию.

В разведке Британии отмечают, что информация о том, было ли создано это подразделение с нуля, или таким образом переименовали один из отделов российских спецслужб, пока отсутствует. Однако таким образом Россия, вероятно, стремится еще больше подчеркнуть значение российско-украинской войны, сопоставив ее со Второй мировой и намекая на проникновение "внешних угроз" внутрь России.

Что ранее сообщали о восстановлении "СМЕРШ"

По сообщению Newsweek, одним из первых упоминаний о возможности восстановления сталинского антишпионского подразделения была речь экс-генерала и депутата Андрея Гурулева в эфире "России 24".

В своем выступлении политик предположил, что восстановленный "СМЕРШ" должен действовать как на временно-оккупированных территориях Украины, так и на территории России. Последнее он объяснил упоминанием о том, что на Дальнем Востоке активизировались украинские спецназовцы, и поэтому Россия должна изменить свой подход к защите объектов на этой территории.

Что известно о деятельности "СМЕРШ" в 1940-х