В ISW предположили, для чего россияне сделали 30-километровый "царь-поезд" в Донецкой области
Источник:ISW
Российские оккупанты на временно оккупированном участке Донецкой области построили 30-километровый "царь-поезд". Аналитики предположили, что его оккупанты могли возвести как оборонительную линию против будущих украинских наступлений.
Разместили поезд оккупанты между Еленовкой и Волновахой на оккупированной Донетчине. Он всего в 6 километрах от нынешней линии фронта.
Смотрите также Россияне начали нетипично использовать "Калибры": Гуменюк объяснила, о чем это свидетельствует
Аналитики предположили зачем россиянам 30-километровый "царь-поезд"
Специалисты американского Института изучения войны заметили, что спутниковые снимки от 10 мая 2023 года и от 6 и 10 февраля 2024 года свидетельствуют, что оккупанты в течение последних 9 месяцев построили длинную линию вагонов, протянувшуюся от оккупированной Еленовки до Волновахи.
Аналитики, ссылаясь на украинские данные от DeepState, отметили, что:
- российские войска собрали более 2100 грузовых вагонов в поезд длиной 30 километров;
- оккупанты начали собирать поезд в июле 2023 года;
- вероятно, российские войска намерены использовать поезд как линию обороны от будущих украинских нападений.
Железнодорожная линия между Еленовкой и Волновахой расположена примерно в шести километрах от текущей линии фронта, которая, по данным ISW, простирается к юго-востоку от Новомихайловки в ее ближайшей точке и находится на участке фронта, которая была относительно неактивной, когда российские войска, как сообщается, начали строительство,
– заявили специалисты.
Они также вспомнили, что недавно российские войска достигли незначительных территориальных достижений в этом районе. Именно поэтому в ISW предполагают, что Россия могла собрать поезд и для других целей.
Что писали о вражеском поезде аналитики Deep State
- Аналитики Deep State написали, что поезд оккупанты начали возводить еще в июле 2023 года. Вагоны для него свозили с временно оккупированных территорий.
- Специалисты объяснили, что на самом деле это очень специфическое инженерное сооружение, эффективность которого оценить сложно.
- В Deep State назвали замысел россиян – они хотят помешать продвижению Сил Обороны Украины. Ведь это сооружение вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны. Прежде всего потому, что повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, а техника сможет двигаться только при условии пробития коридора.