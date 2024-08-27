Россия впервые атаковала кассетными боеприпасами распределительные подстанции Украины. Это случилось 26 августа, в день массированной атаки Украины.

Об атаках на энергосистему с помощью кассетных боеприпасов рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на форуме с участием руководителей государственных институтов. Об этом пишет 24 Канал.

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Обратите внимание! Кассетные боеприпасы имеют неизбирательное действие и наносят чрезмерные повреждения. Определенная часть суббоеприпасов не срабатывает сразу и остается на земле как мины.

Россия обстреляла распределительные подстанции кассетными боеприпасами

Ранее об атаке на гражданские объекты с помощью кассетных боеприпасов сообщил президент Зеленский. Шмыгаль уточнил, что под удар попали объекты энергетики.

Вчера, кстати, состоялись первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции,

– сказал Денис Шмыгаль.

В общем подстанции атаковали десятки ракет. По словам Шмыгаля, из этих десятков ударов "мы потеряли очень небольшое количество оборудования" благодаря первому и второму уровню защиты.

Главное об атаке 26 августа