Россия впервые ударила ракетами РМ-48У: что это за оружие и какая угроза

Ночью 20 января Россия впервые атаковала Украину ракетами-мишенями РМ-48У, создаваемыми на базе списанных зенитных ракет. Задача этого оружия имитировать баллистическую ракету, чтобы тренировать расчеты зенитно-ракетных комплексов.

Эта ракета изготавливается из старых, у которых заканчиваются сроки эксплуатации. Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что технически их просто переделывают в ракету-мишень, фактически ничего там не меняя.

"Они должны оттуда просто вынуть боевую часть. Возможно, добавить какую-то дополнительную аппаратуру телеметрическую. На этом все. Сейчас вопрос, вернули ли туда боевую часть? Возможно, они просто используют эту ракету как оригинальную ракету-мишень, чтобы запустить как ложную цель. Пока нет момента того, что это какая-то новая угроза с точки зрения средства поражения", – сказал он.

Как россияне управляют ракетой РМ-48У?

Олег Катков отметил, что момент в том, что когда запускается зенитная ракета из комплекса С-300, С-400 по наземной цели, то она имеет очень низкую точность. Фактически россияне теряют управление этой ракетой где-то на высоте километр – два, зависит от дальности пуска.

Далее она куда-то падает. Для того, чтобы управлять зенитной ракетой, надо ее ввести, когда речь идет о комплексах С-300, С-400. Поэтому есть ограничения по дальности из-за радиогоризонта,

– подчеркнул он.

То есть если поставить радиолокационную станцию, то она не будет видеть за горизонт. Дальность радиогоризонта зависит от высоты, что, откуда нужно увидеть.

Если мы стоим на уровне моря и смотрим на гору Эверест, мы ее увидим на очень большой дистанции. Но если мы хотим увидеть что-то такого роста, как мы сами, то мы это можем видеть на дальностях 20 километров. Потому что есть просто горизонт. Управление ракетами С-300, С-400, то есть 5В55 или 48Н6, радиокомандное,

– объяснил главный редактор Defense Express.

По его словам, радиолокационная станция должна видеть ракету и передавать на нее команды управления. Как только выпущенная ракета заходит за радиогоризонт, управлять невозможно. Поэтому на дальности примерно 200 километров управление ракетой теряется примерно на три километра. Хотя все зависит от рельефа местности.

Если добавить в эту ракету боевую часть, то это будет как обычная 5В55 или 48Н6. Если вернуть боевую часть, то она фактически уже не будет считаться ракетой-мишенью.

Важно, или она с боевой частью, или без. От этого все зависит. Если она без боевой части, то единственная возможность ее использования – это исключительно ложная цель, для того, чтобы перегрузить средства противодействия, условно Patriot. Это самое простое объяснение, зачем они это делают,

– подчеркнул Катков.