Ця ракета виготовляється зі старих, у яких закінчуються строки експлуатації. Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що технічно їх просто перероблюють в ракету-мішень, фактично нічого там не змінюючи.

"Вони мають звідти просто вийняти бойову частину. Можливо, додати якусь додаткову апаратуру телеметричну. На цьому все. Наразі питання, чи повернули туди бойову частину? Можливо, вони просто використовують цю ракету як оригінальну ракету-мішень, щоб запустити як хибну ціль. Наразі немає моменту того, що це якась нова загроза з погляду засобу ураження", – сказав він.

Як росіяни керують ракетою РМ-48У?

Олег Катков зазначив, що момент у тому, що коли запускається зенітна ракета з комплексу С-300, С-400 по наземній цілі, то вона має дуже низьку точність. Фактично росіяни втрачають керування цією ракетою десь на висоті кілометр – два, залежить від дальності пуску.

Далі вона кудись падає. Для того, щоб керувати зенітною ракетою, треба її ввести, коли мова йде про комплекси С-300, С-400. Тому є обмеження щодо дальності через радіогоризонт,

– підкреслив він.

Тобто якщо поставити радіолокаційну станцію, то вона не буде бачити за горизонт. Дальність радіогоризонту залежить від висоти, що, звідки потрібно побачити.

Якщо ми стоїмо на рівні моря і дивимося на гору Еверест, ми її побачимо на дуже великій дистанції. Але якщо ми хочемо побачити щось такого зросту, як ми самі, то ми це можемо бачити на дальностях 20 кілометрів. Тому що є просто горизонт. Керування ракетами С-300, С-400, тобто 5В55 або 48Н6, радіокомандне,

– пояснив головний редактор Defense Express.

За його словами, радіолокаційна станція має бачити ракету і передавати на неї команди управління. Як тільки випущена ракета заходить за радіогоризонт, керувати неможливо. Тому на дальності приблизно 200 кілометрів керування ракети втрачається приблизно на три кілометри. Хоча усе залежить від рельєфу місцевості.

Якщо додати у цю ракету бойову частину, то це буде як звичайна 5В55 або 48Н6. Якщо повернути бойову частину, то вона фактично вже не буде вважатися ракетою-мішенню.

Важливо, чи вона з бойовою частиною, чи без. Від цього усе залежить. Якщо вона без бойової частини, то єдина можливість її використання – це виключно хибна ціль, для того, щоб перенавантажити засоби протидії, умовно Patriot. Це найпростіше пояснення, навіщо вони це роблять,

– наголосив Катков.