Россия впервые за долгое время нанесла целенаправленный удар по аэропортам Киева и Борисполя, – Зеленский

Россия продолжает проводить атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Известно, что в ночь на 5 сентября оккупанты нанесли удары по аэропортам.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно об ударе по аэропортам в Киеве и Борисполе?

Зеленский сообщил, что ночью, 5 августа, Россия цинично и коварно атаковала украинские аэродромы.

Ночью были и демонстративные российские удары по нашим аэропортам – в Киеве и в Борисполе. Именно целенаправленно, впервые за долгое время,

– сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что очевидно, что такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину и приземлиться в аэропорту "Киев" или в аэропорту "Борисполь".

"Российско-иранские "Шахеды" в ответ на американскую дипломатию", – отметил глава государства.

Президент четко подчеркнул, что этот шаг России зафиксирован и на следующей неделе соответствующим образом скорректируют операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе.

"Конечно, с нашей стороны никаких угроз дипломатии нет и не будет. Украина заинтересована в приближении мира. Россия будет отвечать за то, что она делает", – резюмировал гарант.

Отметим, что глава ОП Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина предлагала России режим прекращения огня. По словам Буданова, это предложение донесли лично Путину, однако реакции со стороны России не последовало.

В то же время, согласно данным Воздушных сил, россияне этой ночью наносили удары по Украинес помощью дронов и ракет. Так, враг для атаки применил баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а также 167 ударных БПЛА типа Shahed (около половины – реактивные), "Гербер" и дроны-имитаторы типа "Пародия".