Россия вручила ноту военному атташе Германии из-за заявления о ядерном сдерживании
Источник:Интерфакс
Россия возмутилась из-за высказываний Министерства обороны Германии по ядерному сдерживанию. В связи с этим германскому военному атташе 25 октября вручили ноту.
Это все фантазии, – Лавров
По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, высказывания Аннегрет Крамп-Карренбауэр – это фантазии. Они, мол, могут "удовлетворять ее фанатов".
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Кстати, забавно что кремлевский дипломат не смог произнести фамилию немецкого министра. Удалось ему это лишь после подсказки.
Когда воображение НАТО простирается в направлении "сдерживания" России, подготовки к атакам на Россию – как сказала эта дама, как ее там зовут? Крамп-то там? А, Карренбауер, в Германии – что мы должны быть готовы пригрозить России ядерным оружием – это все фантазии,
– заявил Лавров.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу в традиционной манере заявил, что "НАТО стягивает силы к границе России". Он отметил, что высказывание немецкого министра "провоцируют усиление напряженности в Европе и не помогают нормализовать ситуацию".
Что говорила глава Минобороны Германии
В интервью Deutschlandfunk Крамп-Карренбауер заявила о необходимости сдерживания России с использованием ядерного вооружения в Балтийском и Черноморском регионах. Она призвала НАТО зайти более жесткую позицию в отношении к Москве. Мол, Альянс должен дать России понять, что готов и к мерам "военного характера".
Последние новости об отношениях России и НАТО
- Лавров провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он отметил, что "НАТО якобы поддерживает неонацистов в Украине".
- Впоследствии Россия решила прекратить работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. Также она закроет информационное бюро Альянса в Москве.
- В НАТО заявили, что "приняли ее к сведению". Кроме того, генсек отметил, что организация не должна переживать из-за заявлений российского президента Владимира Путина относительно "угрозы" от присоединения Украины к Альянсу.