Новая тактика России, которая угрожает НАТО: в ISW рассказали о российских штурмах мотоциклами

Российские войска расширяют использование мотоциклов вдоль линии фронта в Украине. Эту тактику они могут использовать и в возможной войне против стран НАТО.

В ВСУ говорят, что угроза растет вдоль линии фронта в Украине, потому что враг все чаще интегрирует мотоциклы в тактику нападения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Что известно о новой тактике России

Сейчас российские мотоциклетные силы атакуют преимущественно через открытые поля, пытаясь обойти украинские инженерные препятствия вдоль линии фронта.

Frontelligence Insight (украинская разведывательная организация – 24 Канал) сообщила, что российские войска преимущественно используют мотоциклы как вид транспорта для пехоты во время атак для поддержки диверсий, разведки, инфильтрации и фланговой поддержки,

– говорится в отчете ISW.

Российские мотоциклисты действуют отрядами по 6 – 8 единиц техники с 1 – 2 водителями. В целом речь идет о 6 – 16 человек. Каждый отряд имеет 2 – 4 переносных системы РЭБ и 1 устройство для сканирования украинских беспилотников.

Оккупанты также используют мотоциклы для эвакуации раненых и логистической поддержки.

Обучение войск проходит на специальных мотокроссовых трассах в России и на оккупированной территории Украины.

Также враг проводит более продвинутые учебные программы, в частности по уклонению от беспилотников.

Продолжительность этих курсов колеблется от 16 часов до более месяца.

Россияне используют мотоциклы иностранного производства, большинство – из Китая. Обеспечивают большинством этой техники оккупантов российские волонтеры.

Frontelligence Insight также сообщила, что Россия планирует в будущем оснастить более половины своих пехотных сил мотоциклами, квадроциклами и багги.

Российские войска, вероятно, все больше будут зависеть от мотоциклов и других быстрых небронированных транспортных средств, поскольку медленные транспортные средства стали опасностью на более прозрачном поле боя Украины,

– отмечают в ISW.

Подобные усилия России, по мнению аналитиков, свидетельствуют о том, что она усваивает уроки современной наземной войны, которые она планирует использовать за пределами войны в Украине.