Действительно ли Россия ударила "Цирконом" по Киеву: появились предварительные результаты экспертизы

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин сообщил, что Россия 7 февраля действительно ударила ракетой "Циркон". Об этом свидетельствуют предварительные выводы экспертов.

Россияне использовали "Циркон" во время массированной атаки 7 февраля, ударив им по Киеву. "Циркон" – новейшая гиперзвуковая разработка, призванная поражать корабли. 24 Канал собрал, что известно о российских ракетах "Циркон".

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Россия ударила "Цирконом" по Киеву: что говорят эксперты

Экспертами КНИИСЭ проводится исследование российских ракет, которыми враг 7 февраля 2024 года атаковал Украину. По предварительной информации, действительно есть факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. Ракета направлялась в зону, где нет военных объектов, пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди,

– написал Александр Рувин.

Характеристики ракеты "Циркон":

дальность – 600 – 1500 километров;

скорость до 8 – 9 Мах;

масса боевой части около 300 – 400 килограммов;

длина 8 – 10 метров.

Эту противокорабельную гиперзвуковую крылатую ракету приняли на вооружение в январе 2023 года, но информации о ней немного. Что интересно, директор КНИИСЭ отметил: оружие не соответствует тактико-техническим характеристикам, о которых заявляли россияне.

Эксперты установили, что Россия ударила по Киеву ракетой "Циркон": смотрите видео

Как установили, что это именно "Циркон"

Хотя микроэлектроника плохо сохранилась, исследователи определяют состав металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов. А самое главное – есть специфические элементы, характерные именно для "Циркона". На частях и обломках реактивного двигателя и рулевых механизмов есть маркировка, присущая именно этой ракете.

Ракета 3М22 "Циркон" состоит из комплектующих узлов, обозначаемых соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22 и т.д., то есть буква может отличаться, но общая маркировка для ракет – 3М22. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле с конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона",

– говорится в сообщении.

На обломках ракеты есть дата производства ее составляющих. Она совсем новая, ведь ее произвели в конце 2023 – в начале 2024 года.