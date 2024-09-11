Россия запускает очередную ИПСО, целью которой является дискредитация Украины в глазах ее партнеров. По классической кальке, эта ИПСО посвящена тому, что Украина становится центром международного терроризма. Классической, поскольку российские и околороссийские информационные площадки с 2014 года используют именно эту кальку для своих ИПСО.

ИПСО против Украины занимаются на самом высоком уровне

Самой масштабной ИПСО на эту тему была операция, целью которой было предотвратить предоставление Украине безвиза, из-за культивации угрозы проникновения "ИГИЛ" в Европейский Союз через Украину. Именно тогда российские говорящие головы начали культивировать нарратив о том, что Украина – это "перевалочная база" "ИГИЛ".

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Но вернемся к нашим баранам. На днях такое себе турецкое издание как Aydınlık опубликовало статью о том, что Украина проводит переговоры с террористической группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" в Сирии. Мол, Украина хочет привлечь их к операциям против России. Цель операций – совершение терактов против россиян в зонах оперирования террористов.

Причем уровень привлечения ИПСО говорит сам за себя. В этом случае была не просто публикация в никчемном издании Aydınlık, которое финансируется из России, а ранее обслуживало коммунистическую партию Турции, которую поддержали такие же никчемные площадки российского серого сегмента.

Статью сразу подхватили пропагандистские СМИ в России и даже спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова ретранслирует этот нарратив, называя Украину "новой международной террористической группировкой".

Что ж, цель ИПСО предельно ясна. Это дискредитация Украины и руководства страны в глазах партнеров, обвинение ее в контактах с террористическими организациями, особенно накануне 11 сентября. Причем запустили раскрутку этой ИПСО на самом высоком уровне.

Заметьте Вопрос, который всех интересует, – то что такое эскалация?

В России закрывают глаза на настоящих террористов

Недавно в России был совершен кровавый террористический акт в "Крокус-Сити Холл", ответственность за который взяли на себя "ИГ-Хорасан". Но практически все представители российских силовых структур в одну глотку продолжают утверждать, что за терактом стоит Украина. При этом представители ХТШ в России присутствуют во многих регионах и на протяжении нескольких лет регулярно совершали теракты.

По сути, что "ИГ-Хорасан", что ХТШ, что "Хизб ут-Тахрир, если совершат очередной террористический акт в России, то в этом автоматически будут обвинять Украину. Кремль никогда не признает, что очередная кровавая резня – это провал российских спецслужб в вопросе предотвращения угроз.

Подготовку именно такого характера сейчас на самом высоком государственном уровне проводят в России. А потому, россияне, ваши спецслужбы о вас думают. Думают, как о расходном материале и не более.