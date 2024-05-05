В США заявили, что Россия втягивает Грузию в войну против Украины

5 мая 2024, 21:06
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Источник:

"Эхо Кавказа"

Ранее пророссийская грузинская партия заявила, что Украина и западный мир якобы хочет втянуть Грузию в войну. Однако американский политик убежден, что именно Россия пытается втянуть Грузию в войну с Украиной.

Помощник госсекретаря США, координатор по санкционной политике Джим О'Брайен, прокомментировал нарратив лидеров "Грузинской мечты" о том, что Запад якобы намерен открыть второй фронт в Грузии после начала полномасштабной военной агрессии России в Украине.

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Как Россия втягивает Грузию в войну

Джим О'Брайен отметил – именно Россия втягивает Грузию в войну, намереваясь построить в оккупированной Абхазии, в Очамчири, базу ВМФ.

Именно Россия втягивает Грузию в войну в Украине. Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии. Продолжаются похищения, а иногда и убийства граждан Грузии, продолжает оккупировать территорию,
– заявил он.

Он отметил, что в течение некоторого времени Россия пыталась переправлять военные грузы или товары, которые используются в военных целях для производства боеприпасов через территорию Грузии. И отметил, что правительство страны приняло мудрое решение запретить это.

Правительство Грузии приняло мудрое решение, попыталось остановить это, насколько это было в его силах, и оно сделало хорошую работу. Поэтому это именно Россия пытается втянуть Грузию в эту войну,
– сказал Джим О'Брайен.

Последние события в Грузии

  • Напомним, недавно парламент Грузии проголосовал за закон об "иноагентах", аналогичный российскому закону.
  • Согласно документу, СМИ и общественным организациям, которые получают финансирование из-за рубежа, будут предоставлять статус "агентов иностранного влияния". Регистрировать так называемых иноагентов должна прокуратура, а не служба госреестра.
  • Для физических лиц за нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, а для юридических - штраф.
  • Это вызвало массовые протесты в стране, поскольку его принятие может поставить крест на европейской перспективе Грузии и еще больше сблизит страну с Россией.
  • Недавно основатель партии "Грузинская мечта" заявил, что закон необходим для защиты власти от "американской цветной революции".

Автор: Анастасія Кушпіт