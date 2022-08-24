Это плохой знак, – Гудков о созыве россией экстренного заседания Совбеза ООН

россия уже во второй раз захотела созвать Совбез ООН, чтобы обвинить ВСУ в собственных преступлениях – обстрелах Запорожской АЭС. На действия оккупантов не влияет ни огромная угроза выброса радиации, ни предупреждения Запада.

путин не воспринял предупреждение от Запада

Если то, что путин вроде бы решил допустить на ЗАЭС комиссию МАГАТЭ, было хорошим знаком, то очередной созыв россией Совбеза ООН – это плохой. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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По его мнению, созыв россией Совбеза после озвучивания предупреждений Запада говорит о том, что оккупанты не отказались от идеи провокации со взрывом на ЗАЭС и продолжают готовить ее. Они хотят совершить ужасное преступление против человечества и заявить, что они же предупреждали всех о "сумасшедших украинцах, которые обстреливали собственную станцию, чтобы уничтожить свое население".

На днях в британском парламенте заявили, что аварию на Запорожской АЭС можно будет трактовать как нападение на страны НАТО , ведь утечка радиации будет угрожать и европейским странам. Это означает, что Североатлантический союз может ввести в действие пятую статью НАТО, в которой говорится о коллективной безопасности.

По его словам, это указывает на то, что серьезные предупреждения от Запада на путина не возымели действия. Возможно, российский диктатор не воспринял их всерьез, потому что они были озвучены не в той форме и не теми людьми. Чтобы донести до него реальность этих заявлений, нужен более высокий уровень.

"Я боюсь, что нужно повышать уровень, очень жестко предупреждать, чтобы не допустить этого безумного поступка – удара по Запорожской АЭС какими-то силами под украинским флагом, военными, переодетыми в украинскую форму", – подчеркнул Гудков.

Следовательно, он считает, что о введении в действие 5-й статьи НАТО в случае катастрофы на ЗАЭС должны сказать высшие чины, чьи слова все же напугают российского диктатора.

путин не воспринял предупреждение, прозвучавшее в британском парламенте. Похоже, он счел его не столь значимым и весомым, чем если бы, например, это было заявление G7 или руководства НАТО. Я думаю, что без этого заявления мы будем находиться в зоне риска подрыва АЭС – провокации, организованной россиянами,

– подытожил оппозиционер.

Гудков прокомментировал напряженную ситуацию вокруг ЗАЭС: смотрите видео



Напомним, что 22 августа российские оккупанты завезли на ЗАЭС еще больше техники и военных. Там добавилось еще 2 БТР и 6 спецгрузовиков, теперь на территории станции дислоцируется более 40 единиц военной техники. Большинство захватчиков разместили возле энергоблоков.