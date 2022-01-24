Что известно о российских судах в Балтийском море
Катера и корабли Балтийского флота уже вышли в назначенные районы. Их объединили в несколько тактических групп.
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20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки,
– говорится в сообщении.
В рамках учений в составе тактических групп будут действовать:
- тральщики,
- малые корабли ракетные корабли,
- ракетные катера.
Они будут выполнять задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений.
Ранее НАТО усилил присутствие в Балтийском море
Несколько дней назад НАТО отправил в Балтийское море нидерландский корабль HNLMS Rotterdam. Судно предназначено для осуществления вертолетных операций, поэтому оно будет наблюдать за ситуацией в регионе.
Заметим, корабль отправили из-за угрозы полномасштабного нападения России на Украину.
Последние новости о возможном нападении России на Украину:
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