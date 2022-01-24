Що відомо про російські судна у Балтійському морі

Катери та кораблі Балтійського флоту вже вийшли у призначенні райони. Їх об'єднали у кілька тактичних груп.

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20 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення Балтійського флоту покинули пункти постійного базування і вийшли в призначені райони Балтійського моря для виконання завдань у межах планових заходів бойової підготовки,

– мовиться у повідомленні.

У межах навчання в складі тактичних груп будуть діяти:

тральники,

малі кораблі ракетні кораблі,

ракетні катери.

Вони виконуватимуть завдання з протичовнової та протиповітряної оборони, а також протимінного забезпечення загонів з виконанням практичних бойових вправ.

Раніше НАТО посилило присутність у Балтійському морі

Кілька днів тому НАТО відправило у Балтійське море нідерландський корабель HNLMS Rotterdam. Судно призначене для здійснення гелікоптерних операцій, тому воно спостерігатиме за ситуацією в регіоні.

Зауважимо, корабель відправили через загрозу повномасштабного нападу Росії на Україну.

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Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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