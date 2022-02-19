Россия ввела режим ЧС на территории Ростовской обасти и заявляет о взрыве возле границы

В России заявили, что ночью 19 февраля на территории Ростовской области разорвался снаряд. Взрыв якобы произошел в километре от границы с Украиной.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на источники. В то же время официального подтверждения этой информации нет.

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Средства массовой информации страны-агрессора также пишут, что в результате взрыва никто не пострадал. Впоследствии в сети появились фотографии, якобы сделанные на месте инцидента.



Россия заявила о взрыве вблизи границы с Украиной / Фото с телеграмм-канала SHOT

Россия ввела режим чрезвычайных ситуаций

Россия ввела режим чрезвычайных ситуаций на территории Ростовской области. В ФСБ указывают, что все пограничные пункты пропуска работают только на въезд в страну-агрессора.

Жителей оккупированного Донбасса, которых принудительно эвакуировали, могут направить в семь регионов России.

Оккупанты устраивают провокации на Донбассе

Оккупанты обстреливают мирное население на Донбассе. Однако обвиняют они в этом ВСУ. Мол, наши военные получили приказ о силовом возвращении оккупированных территорий.

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов это опроверг и отметил, что Украина не пойдет на такой шаг, поскольку он может угрожать жизни гражданского населения.

Не верят фейкам России и международные партнеры, а Джо Байден заявил, что это даже не соответствует логике. Ведь невозможно готовиться к нападению, когда на границе тысячи вражеских войск.

Обращение Джо Байдена относительно Украины от 18 февраля: смотрите видео

Вероятно, что любые обстрелы и взрывы на территории России –, чтобы обвинить Украину и создать повод для нового нападения.