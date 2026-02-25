Россия может бить по водоснабжению: эксперт оценил готовность к таким атакам

Появилась информация, что Россия готова наносить удары по украинской инфраструктуре, которая обеспечивает наше государство питьевой водой. Подобные предостережения уже звучали, ведь было предсказуемо, что после энергетики противник может взяться за водоснабжение.

Украина должна была бы готовиться к возможным последствиям таких угроз. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что это тот вопрос, который украинские чиновники ставили перед своими европейскими коллегами.

Готова ли Украина к атакам России по водоснабжению?

Сергей Кузан считает, что, как с существенной поддержкой украинской энергетики, Европа так же готовится, чтобы предоставить Украине похожую помощь и по других объектов инфраструктуры.

Понятно, что зимой приоритет – это тепло, а летом – электроэнергия и вода. Чистая, питьевая вода – это то, без чего не может функционировать ни один город,

– сказал он.

По поручению должностных лиц в Офисе Президента проходят совещания для того, чтобы в нашем государстве быть готовыми к различному сценарию развития событий.

Важно! В ночь на 22 февраля 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, соединив удары по энергетике, логистике и гражданской инфраструктуре с новыми тактическими подходами. По словам генерала армии Николая Маломужа, Кремль пытается усилить давление не только на украинское руководство, но и на США, используя широкий спектр ракет и дронов и меняя траектории ударов, чтобы усложнить работу ПВО.

По словам Сергея Кузана, на 100% подготовиться к ракетным атакам России невозможной. Однако, если Украина выдержала испытания самой лютой зимой за время полномасштабного вторжения и массированными ударами по инфраструктуре, то в будущем также есть большая вероятность, что без электричества и воды наше государство не останется.

