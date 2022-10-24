Россия выдала очередное фейк-обвинение в сторону Киева по поводу "грязной бомбы", впутав Британию

Минобороны России вновь выдало фейковое обвинение в адрес Украины относительно подготовки к применению "грязной бомбы". В Кремле цинично врут, что Украина якобы готовится взорвать ядерную бомбу, чтобы обвинить Россию.

Как пишут российские СМИ, Минобороны России утверждает, что якобы располагает данными о контактах Офиса Президента Украины с Великобританией "по вопросу получения технологии создания ядерного оружия". При этом в Украине отмечали, что является преданной стороной Договора о нераспространении ядерного оружия, пишет 24 канал.

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В Кремле придумали обвинения о подготовке Украиной "грязной бомбы"

Также в России цинично заявляют, что в Украине якобы "есть вся производственная база и научный потенциал для создания "грязной бомбы", включая три АЭС". Впрочем, именно Россия обстреливает Запорожскую АЭС и оккупировала ЧАЭС. Также не стоит забывать, что российские ракеты пролетали критически низко над другими атомными станциями Украины.

В России угрожают, что "готовы к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения". В Кремле врут, что пытаются противодействовать возможным "провокациям со стороны Украины", хотя наша страна не создает никакой угрозы.

В Москве даже придумали, почему Украина якобы имеет мотив для использования "грязной бомбы". В Кремле считают, что на 243 день войны Украине вдруг понадобилось запугать место населения и увеличить поток беженцев в Европу.

Россия придумала мотив для применения "грязной бомбы"

При этом Минобороны России жалуется, что Киев хочет выставить Россию ядерным террористом. Однако для этого Украине абсолютно не нужно совершать какие-то провокации, ведь Россия оккупировала Запорожскую АЭС и заминировала ее. Именно это является ядерным терроризмом.

Россия заявляет, что Киев якобы "планирует замаскировать подрыв" грязной бомбы"под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности".

В своем заявлении Минобороны России пытается запугать страны Запада. Там утверждают, что применение "грязной бомбы" приведет к радиоактивному заражению местности на площади в несколько тысяч квадратных метров, включая территории Польши.

Соответствующие заявления России могут свидетельствовать, что именно Кремль готовится к применению соответствующего оружия. Такую тактику Россия использовала неоднократно. Сначала Москва обвиняла Украину, после чего сама прибегала к провокациям. Также Россия пытается дискредитировать Украину в глазах союзников, чтобы те не оказывали помощь нашей стране и склоняли к переговорам, которые выгодны Кремлю.

В России распространяют фейк, что работы по "грязной бомбе" на завершающей стадии и якобы Украина может "использовать радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС".

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Шойгу обзванивает западных министров из-за "грязной бомбы"

Министр обороны России Сергей Шойгу решил звонить министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу". В Институте изучения войны заявили, что Шойгу это делает для запугивания западных партеров, которые помогают Украине.

По данным аналитиков, в Кремле осознают, что украинская сторона и международные лидеры понимают такие заявления, как "предупреждение" со стороны России. То есть, Россия повышает ставки и готова к применению ядерного оружия.

Из-за дезинформационной кампании России министр обороны Украины Алексей Резников запросил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. Для наблюдателей открыты все ядерные объекты Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что если Россия звонит и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила.

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