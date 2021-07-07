Россия выдворила задержанного эстонского дипломата

Россия объявила эстонского консула Марта Лятте персоной нон грата. Перед тем его обвинили в "шпионаже".

Дипломат должен покинуть территорию России в течение 48 часов. Об этом 7 июля заявила представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Из-за инцидента российский МИД вызвал временно поверенную в делах Посольства Эстонии в России. Москва заявила ей решительный протест "в связи с деятельностью по сбору разведывательных данных".

Россия возмутилась реакцией Эстонии

Россияне заявили, что слова Эстонии о безосновательных обвинениях указывают на "недопустимость подобных попыток изобразить ситуацию ошибочно".

Считаем позицию официального Таллина крайне циничной. Поскольку есть доказательства противозаконной деятельности этого эстонского "дипломата", который был задержан с поличным,

– подчеркнули в МИД России.

Что известно о задержании консула