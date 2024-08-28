Не хватает ПВО: в Кремле стоят перед выбором из-за успешных ударов Украины, – Business Insider

Россия должна изменить подход к размещению своих систем противовоздушной обороны, ведь Украина активизировала удары по ее военным объектам.

Кремль столкнулся с необходимостью решать, какие территории защищать в первую очередь.

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Что Украина, что Россия с начала войны активно использовали ПВО для защиты от атак беспилотников и ракет. Однако успешные удары Украины и ее тактика привели к тому, что России сейчас приходится решать, где размещать свои средства ПВО, что создает новые возможности для украинских атак по менее защищенным районам страны-агрессора,

– говорится в статье.

России не хватает ПВО

При этом издание цитирует аналитиков Института изучения войны (ISW) как считают, что в России недостаточно средств ПВО для защиты всех объектов, даже в относительно безопасных районах

"Российская оборона сосредоточена на защите наиболее угрожающих районов, оставляя другие территории незащищенными", – сообщили специалисты ISW.

При этом российское командование продолжает испытывать давление из-за ударов Украины. Ухудшило ситуацию для страны-агрессора и решение партнеров Киева разрешить Украине использовать западное вооружение для атак по некоторым военным объектам на территории России.

Украина истощает российскую ПВО

Более того, Украина увеличила количество ударов с применением беспилотников по аэродромам и нефтяным объектам в глубине России.

Украина придерживается стратегии, направленной на ослабление российской ПВО, заставляя российские военно-воздушные силы или оставлять базы вблизи границ Украины, или сосредотачивать там значительные силы ПВО,

– считают аналитики.

Эскалация ударов создает напряженность для российской ПВО, в частности в Крыму. Украина целенаправленно атакует ПВО на полуострове, что тоже оказывает давление на российские силы.

На это уже обращали внимание в Министерстве обороны Великобритании. Там отмечали, что атаки Украины на оборонительные сооружения в Крыму ослабляют способность России защищать воздушное пространство полуострова.

Война ПВО

Резюмируя аналитики отметили, что сейчас война все больше похожа на войну ПВО, в которой пока Россия сохраняет преимущество, но Украина приближается к тому, чтобы сделать условия равными.

В частности, этого удастся достичь, если Киев получит полное разрешение на использование оружия дальнего радиуса действия для ударов по российским объектам в глубине России.