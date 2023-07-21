Россия выпустила 7 ракет по объекту инфраструктуры: детали дневной атаки по Одесской области
Источник:ОК "Юг"
Российские захватчики продолжают атаковать Одесскую область. Так, днем 21 июля оккупанты в очередной раз выпустили по региону крылатые ракеты.
К сожалению, объект инфраструктуры поврежден. В настоящее время выясняются масштабы разрушений.
Важно Россияне атаковали Черниговщину ракетами: поврежден дом культуры
Детали дневной атаки Одесской области
Во время дневной атаки по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе враг выпустил 7 крылатых ракет разного класса. Объект поврежден. Масштабы разрушений уточняются.
В Одесской ОВА заявили, что страна-террористка продолжает атаковать Одесскую область. Уже делает это и днем.
Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель – важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили 7 ракет. К сожалению, есть повреждения,
– рассказала власть.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия днем выпустила, предварительно, до четырех ракет "Оникс".
"Уже видим третью атаку "Ониксов". Предварительно, с 10 часов и по состоянию на сейчас противник применил до четырех ракет П-800 "Оникс" по Одесчине где-то южнее областного центра", – заявил он.
Игнат добавил, что "не удается уничтожать все воздушные цели", поскольку недостаточно средств для их обнаружения и уничтожения.
Массированная атака Украины: последние новости
- Днем 21 июля в Черниговской области россияне повредили здание местного дома культуры, сообщили в ОК "Север". Предварительно, обошлось без пострадавших.
- Перед этим в ОВА сообщалось, что враг атакует Черниговщину ракетами.
- Напомним, что ночью 21 июля в Одесской области 2 ракеты типа "Калибр", по информации военных из ОК "Юг", попали в зерновой склад агропредприятия на территории области.
- Позже Наталья Гуменюк подтвердила, что оккупанты ночью ударили по агропредприятию в Одесской области. Они попали в зерновые терминалы и уничтожили сельскохозяйственную технику. Люди не пострадали.
- Также этой ночью в результате вражеских обстрелов села Новоосиново Купянского района получила легкие ранения 56-летняя женщина, в госпитализации не нуждалась. Поврежден частный дом.
- Позже в Одесской ОВА сообщили, что в результате ночной атаки уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Так, Россия выпустила ракеты на рассвете и попала в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. В результате взрыва пострадали два человека – они получили ранения.