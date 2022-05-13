Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил во время заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине, передает 24 канал.
Важно Взрывы в городах Украины, переговоры по "Азовстали": основное за 78 день войны
Еще в начале выступления Кислица подчеркнул, что представители российской делегации на Совбезе точно будут подсудимы в будущем. Они будут участвовать в суде по военным преступлениям, которые совершили оккупанты в Украине.
Каждый день россияне совершают новые преступления
Кислица вспомнил недавний авиаудар, который россияне нанесли по школе в Белогоровке Луганщины. Тогда погибли 60 мирных жителей – они просто скрывались от бомбежек.
Похожая ситуация случилась ночью 12 мая в Новгород-Северском на Черниговщине: там россияне разбомбили школу с самолетов, от чего 3 человека погибли, а 12 – получили ранения.
Дошло до того, что одна из русских ракет уничтожила музей украинского философа Григория Сковороды.
В своей доктрине он пропагандировал гуманистические идеи. На самом деле, нынешняя Россия слишком далека от гуманизма, – подчеркнул Сергей Кислица.
По его словам, россияне уже разрушили 126 учебных заведений, а повредили – аж 1509. Ужасно обращаются оккупанты и с обычными украинцами: захватчики цинично депортируют их в Россию.
По состоянию на 7 мая, по официальным данным, они принудительно вывезли в Россию 1 миллион украинцев. Среди них – 200 тысяч детей. В частности – 2 тысячи сирот. Кислица требует, чтобы агрессор срочно предоставил доступ к этим людям. Совбез ООН должен пустить в действие все механизмы для мониторинга этой ситуации.
Мы призываем ЮНИСЕФ, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный комитет Красного Креста требовать от России немедленного и беспрепятственного доступа к этим детям, а также всем лицам, которые были вывезены из пострадавших районов Украины в Россию или временно оккупированных территорий, – заявил Кислица.
Российские оккупанты цинично уничтожают больницы. За это время они разрушили или повредили 400 медицинских учреждений. Поэтому есть проблемы с лечением онкобольных, а многие люди испытывают трудности с доступом к антибиотикам и инсулину.
Напомним, Совет безопасности ООН лишь недавно смог одобрить первую резолюцию по войне в Украине. Как ни странно, они были "глубоко озабочены" из-за этой ситуации. Следует добавить, что в Совбез ООН входит Россия, которая может заблокировать любое невыгодное для себя решение.
Ранее Сергей Кислица критиковал организацию за ее бездействие. Мол, они лишь способны выражать "глубокую обеспокоенность".
Тем не менее, есть и положительные новости из международных организаций. В четверг Совет ООН по правам человека принял Резолюцию "Ухудшение ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии". Там обратились к независимой международной следственной комиссии с призывом расследовать военные преступления России на территории Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей.
Важно – россияне обстреляли Черниговщину: смотрите видео