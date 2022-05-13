Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив під час засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні, передає 24 канал.
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Ще на початку виступу Кислиця підкреслив, що представники російської делегації на Радбезі точно будуть підсудними у майбутньому. Вони братимуть участь у суді щодо воєнних злочинів, які скоїли окупанти в Україні.
Кожного дня росіяни скоюють нові злочини
Кислиця пригадав нещодавній авіаудар, який росіяни завдали по школі в Білогорівці, що на Луганщині. Тоді загинуло аж 60 мирних мешканців – вони просто ховалися від бомбардувань.
Схожа ситуація трапилася вночі 12 травня у Новгород-Сіверському на Чернігівщині: там росіяни завдали розбомбили школу з літаків, від чого 3 людей загинуло, а 12 – зазнали поранень.
Дійшло до того, що одна з російських ракет знищила музей українського філософа Григорія Сковороди.
У своїй доктрині він пропагував гуманістичні ідеї. Насправді нинішня Росія занадто далека від гуманізму, – наголосив Сергій Кислиця.
За його словами, росіяни вже зруйнували 126 навчальних закладів, а пошкодили – аж 1509. Жахливо поводяться окупанти і зі звичайними українцями: загарбники цинічно депортують їх до Росії.
Станом за 7 травня, за офіційними даними, вони примусово вивезли до Росії аж 1 мільйон українців. Серед них – 200 тисяч дітей. Зокрема – 2 тисяч сиріт. Кислиця вимагає, щоб агресор терміново надав доступ до цих людей. А Радбез ООН має пустити в дію всі механізми для моніторингу цієї ситуації.
Ми закликаємо ЮНІСЕФ, Управління верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагати від Росії негайного та безперешкодного доступу до цих дітей, а також до всіх осіб, які були вивезені з постраждалих районів України до Росії або тимчасово окупованих територій, – заявив Кислиця.
Російські окупанти цинічно знищують лікарні. За цей час вони зруйнували або пошкодили аж 400 медичних закладів. Через це є проблеми з лікуванням онкохворих, а багато людей мають труднощі із доступом до антибіотиків та інсуліну.
Нагадаємо, Рада безпеки ООН лише нещодавно змогла схвалити першу резолюцію щодо війни в Україні. Як не дивно, вони були "глибоко стурбовані" через цю ситуацію. Варто додати, що до Радбезу ООН входить Росія, яка може заблокувати будь-яке невигідне для себе рішення.
Раніше Сергій Кислиця критикував організацію за її бездіяльність. Мовляв, вони лише здатні висловлювати "глибоке занепокоєння".
Попри це, є й позитивні новини з міжнародних організацій. У четвер Рада ООН з прав людини ухвалила Резолюцію "Погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії". Там також звернулися до незалежної міжнародної слідчої комісії із закликом розслідувати військові злочини Росії на території Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей.
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