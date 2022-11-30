Почему россияне выпускают по Украине ракеты из "ядерного арсенала": в США объяснили замысел

Российские оккупанты запускают по Украине ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов. В США объяснили мотивы россиян.

Об использовании Россией ракет с ядерного арсенала 26 ноября рассказали в Министерстве обороны Великобритании. В ведомстве сообщили, что на снимках из открытых источников видны обломки сбитой крылатой ракеты воздушного запуска AS-15 KENT, то есть Х-55. Ее разработали в 1980-х годах исключительно как систему доставки ядерной боеголовки.

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Почему Россия выпускает ракеты из "ядерного арсенала"

Один из чиновников Пентагона заявил, что россияне запускают крылатые ракеты с имитацией ядерных боеголовок, пытаясь истощить запасы противовоздушной обороны Украины.

Так он прокомментировал недавнее заявление Министерства обороны Великобритании. Там считают, что оккупанты, вероятно, заменили ядерные боеголовки на балласт – систему, которая также может нанести вред.

Это, безусловно, что-то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить (для себя – 24 канал) последствия систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы,

– заявил чиновник.

США и другие западные союзники в последнее время сосредоточились на поставке Украине средств противовоздушной обороны. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса рассматривают возможность предоставления систем противовоздушной обороны Patriot.

После падения ракеты в Пшеводове Германия хотела передать их Польше. Однако страна предложила предоставить системы именно нашему государству, ведь это будет полезней для всех.

Обратите внимание! По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пока нельзя подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Россия запустила по Украине ракету с имитатором ядерной боеголовки. Следует ожидать выводов специалистов.

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