Миллион дронов не решит проблем: сержант ВСУ сказал, в чем сейчас главное преимущество россиян

Украина продолжает реализовывать план по производству миллиона дронов до конца 2024 года. Над этим работают 500 компаний, среди которых – 100 государственных и 400 частных.

Несмотря на это, такое количество БПЛА не решит проблем на фронте, поскольку россияне кое в чем нас опережают. Об этом 24 Каналу рассказал сержант ВСУ и представитель международного разведсообщества InformNapalm Михаил Макарук.

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"Россия уже выпустила унифицированный боеприпас для дронов, в частности для FPV. У нас до сих пор это не сделано. Окей, мы имеем миллион FPV. А есть ли у нас снаряды к ним? Это комплексная проблема, которую нужно комплексно решать", – сказал военный.

Производить унифицированные боеприпасы крайне важно. Они помогут украинским военным точнее и динамичнее использовать FPV-дроны для нанесения максимального вреда врагу.

Сейчас, по словам сержанта ВСУ, подразделения держатся "на плаву", потому что создают свои лаборатории и самостоятельно перерабатывают определенные виды боеприпасов, чтобы их можно было использовать для FPV.

Однако, по моему мнению, именно государство должно обеспечивать такими унифицированными снарядами, чтобы они были массовыми. Тогда это будет действительно на промышленных рельсах и грамотно сделано,

– подчеркнул Макарук.

Испытывают ли ВСУ снарядный голод у врага

Уже неоднократно звучали заявления о том, что у россиян такая же нехватка снарядов как и у Украины. Будто поэтому страна-агрессор обращается за помощью к Ирану и Северной Корее. Однако, по словам воина, дефицит боеприпасов у оккупантов на поле боя не ощутим.

Не хочу никого вводить в пессимизм, но этого совсем не чувствуется. У них массовое производство тех самых дронов. Когда-то все насмехались, что "они будут производить дроны на хлебзаводах". Так, они производят их. У них нет недостатка в артиллерийских снарядах. Здесь можно аргументированно упрекнуть наших западных партнеров. Они обещают уже тот миллион снарядов, сколько нам поставить?

– отметил Михаил Макарук.

Европейский Союз предоставил Украине лишь 30% боеприпасов из указанного количества. Остальную часть европейцы обязуются доставить до конца 2024 года. В то же время Северная Корея за 3 месяца поставила России миллион различных артиллерийских снарядов и Иран через Каспийское море систематически передает стране-агрессору боеприпасы.

"Мы это тоже чувствуем на своих плечах. Конфликт является глобальным. Только не все игроки, которые являются нашими союзниками, понимают это. Их бездействие, а иногда просто, по моему мнению, преступная пауза в поставках, она же влияет непосредственно на наши жизни", – подчеркнул сержант ВСУ.

Не стоит недооценивать россиян

Макарук подчеркнул, что в украинском обществе серьезно недооценивают противника. Даже наемники "Шторм-Z" учатся и эволюционируют для того, чтобы выжить. Миф о российских "чмобиках" нужно забыть. Против Украины воюет профессиональная армия, которая имеет в разы больший человеческий и ресурсный потенциал.

"Они не испытывают потерь, как испытываем мы по одной простой причине – у них идет постоянное пополнение рядов вооруженных сил. Они постоянно над этим работают. Мобилизация в России не заканчивается. Они постоянно так же пытаются обучать, возможно, качество обучения у них будет хуже, однако общечеловеческий инстинкт самосохранения также работает на войне",

– отметил Михаил Макарук.

И война – это замечательная школа. Все, кто хотят выжить, будут учиться. Стоит взглянуть только на то, как оккупанты закапываются и которые строят укрепления. Они зарывают кунги из машин, закладывают их бетоном и в результате получают прекрасно подготовленные позиции в полях, – и это также является проблемой для украинских защитников.

Украина совершенствуется в сфере дронов