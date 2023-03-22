Это была некая месть за Джанкой, – Гуменюк о ракетном ударе по Одесской области

Российские оккупанты вечером 21 марта атаковали Одесскую область с истребителей. Оккупационные войска нанесли ракетный удар по Одесской области.

Ракетный обстрел в эфире телемарафона прокомментировала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал. По ее словам, это не новая тактика оккупантов, а "попытки выдать за новое что-то старое".

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Россия выпустила по Одесской области три ракеты

Гуменюк отметила, что в начале полномасштабного вторжения враг так использовал тактическую авиацию.

В этот раз это были самолеты Су-35 – это истребители, способные атаковать ракетами типа воздух-земля. Так и было сделано – три ракеты Х-59 были выпущены из двух самолетов в направлении Одесской области,

– сообщила пресс-секретарь ОК "Юг".

Она добавила, что враг атаковал Одесскую область с направления Черного моря, в том числе с линии, с которой они, как правило, совершают свои пуски, чтобы не попасть под действие нашей ПВО.

Гуменюк сообщила, что две ракеты Х-59 были уничтожены, одна ракета – попала. "Если учитывать, что ракеты Х-59 относят к точному оружию, то попала ракета в здание мужского монастыря УПЦ МП", – сказала она.

Россия атакует Одесскую область в ответ на "хлопок" на Юге

Гуменюк отметила, что россияне пытались атаковать находящийся в зоне внимания врага район Одесской области с начала полномасштабного вторжения.

Она рассказала о прямой зависимости между "хлопком" на Юге, в частности в оккупированном Крыму, и атаками на Одесскую область. По словам Гуменюк, когда обостряется ситуация на Юге, то у оккупантов всегда происходит обострение в отношении Одесского региона.

Спикер подчеркнула, что Силы обороны уже проводили соответствующую аналитику и видят прямую зависимость. В частности, 20 марта "хлопок" произошел на железнодорожном узле в оккупированном Джанкое.

Попытка поразить южный регион – это была некая месть за Джанкой,

– резюмировала она.

Отметим, что в результате ракетных обстрелов Одесской области был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря. Три человека получили ранения. В пострадавшем корпусе проживали монахи.

Наталья Гуменюк уточнила, что в здании значительные повреждения, в том числе разрушены около 200 квадратных метров кровли. Также было две ячейки возгорания на площади около 40 квадратных метров – пожар быстро был ликвидирован.

Спасатели ликвидировали пожар после ракетного удара по Одесской области / Фото ГСЧС